FFT : Di Pasquale nommé directeur du padel

Arnaud Pasquale, véritable passionné de padel, discipline qu'il pratique assidûment, apportera son expérience et son expertise dans l'exercice de ses nouvelles fonctions de Directeur de la mission padel

Arnaud Di Pasquale prend du galon. Ce lundi, lors d'une conférence de presse, la Fédération française de tennis a annoncé la nomination de l'ancien tennisman à la direction de la mission padel à la FFT. En effectuant une telle annonce, la FFT veut prouver à quel point elle est bel et bien prête à s'investir dans la discipline et pour le développement de celle-ci, avec l'arrivée d'un nouveau dirigeant, chargé de partager son expérience et son expertise de l'exercice.Durant cette même conférence de presse, Arnaud Di Pasquale, aux côtés de Gilles Moretton, président de la Fédération française de tennis, et de Luigi Carraro, président de la Fédération internationale de padel, a ainsi notamment expliqué son plan pour permettre au padel de pouvoir être mieux structuré au sein du territoire français.L'une des solutions avancées ce lundi sera la création d'une licence padel, mais cette solution en appellera certainement d'autres, dans un futur plus ou moins proche. Gilles Moretton s'est réjoui de cette arrivée : « Je suis très heureux et fier qu'Arnaud Di Pasquale, porté par sa passion pour le padel, ait accepté cette mission.et qu'il saura exploiter l'immense potentiel de cette discipline au service de nos clubs. » De son côté, Arnaud Di Pasquale a confié : « C'est avec beaucoup d'intérêt et d'ambition que je prends mes fonctions. On se doit d'être ambitieux car on croit en ce sport qui est en pleine effervescence. »