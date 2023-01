En tennis, Paulo Badosa reboostée par... Du jus de cornichon !

Il y avait eu la boisson magique et des images fortement commentées de la préparation d'une bouteille par son entraîneur pour Novak Djokovic, il y a quelques semaines, et il y aura désormais la légende du jus de cornichon de Paulo Badosa. Alors qu'elle était menée et proche de la défaite contre Harriet Dart, en United Cup (c'est la toute première édition en 2023 de ce nouveau tournoi mixte, disputé en Australie), l'Espagnole a ingéré le liquide, retrouvant des couleurs, et s'imposant finalement !

La joueuse de 25 ans était ainsi menée "largement" par la Britannique, 98e mondiale, à deux jeux de la victoire. Amoindrie par un bobo à une jambe, Badosa, qui a déjà été classée 4e à la WTA, a donc bu de ce fameux jus lors d'une pause. Suffisant pour se rebooster, gagner de la vitesse sur son service et retrouver de la mobilité, pour ensuite renverser et gagner la rencontre ((6-7 [8], 7-6 [5], 6-1) ! Fou. De là à ce que le jus de cornichon devienne à la mode ?