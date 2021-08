Divers : Les « Aces du cœur » s'étendent aux amateurs

Première étape, à Dijon le 9 août



En tant que partenaires des Championnats de 🇫🇷 @FFTennis, nous lançons les #AcesduCoeur !

Pour chaque ace réussi sur toutes les épreuves individuelles & finales Pro A par équipe, 10€ seront reversés au profit d'associations locales pour l'inclusion des jeunes générations. 🎾



— BNP Paribas Group (@BNPParibas) August 4, 2021

Les « Aces du cœur » voient plus loin. Le lundi 9 août prochain marquera un nouveau virage dans l'histoire de cette initiative solidaire lancée en 2015 par BNP Paribas et destinée à transformer les aces réussis par les champions lors des tournois partenaires en fonds pour des projets sociétaux et d'entraide ou des projets permettant d'améliorer les conditions de vie dans les services de néonatalogie d'hôpitaux situés à proximité des tournois partenaires en question. Une initiative qui a permis de récolter jusqu'à maintenant près de 600 000 euros, reversés aux différents projets soutenus par les « Aces du cœur ». Jusqu'alors, étaient principalement concernés Roland-Garros, l'Open 13 de Marseille ou encore l'Open Parc de Lyon.Avec la même idée. A savoir 10 euros reversés par ace servi à des associations locales œuvrant en faveur de l'inclusion des jeunes, dont BNP Paribas est également partenaire.Un chèque du montant correspondant au nombre d'aces réussis sera remis aux associations concernées après chacune des six étapes au programme., où les aces réalisés bénéficieront à l'association « ON T.E.D. pour l'autisme », qui œuvre pour l'éveil et le développement d'enfants autistes ou atteints d'autres troubles du développement, mais également pour l'écoute des parents. Suivront ensuite, toujours en août, Roland-Garros (du 22 au 26 août), avec pour association récipiendaire "Home Sweet Mômes", puis Blois, du 25 au 29 août (association récipiendaire : ADEL Centre, qui œuvre pour l'aide aux enfants atteints de leucémie et de cancer). Les trois étapes suivantes conduiront les "Aces du coeur" au Touquet (9 au 18 septembre) puis à Rouen (13 au 17 novembre) avant l'ultime rendez-vous, à l'occasion de la phase finale des Championnats de France par équipe Pro A.