Alex de Minaur has tested positive for COVID-19 and withdraws from Tokyo 😞 pic.twitter.com/vaxcZIUMLH

Et un forfait de plus dans le tableau masculin du tournoi olympique de tennis. Ce vendredi, les responsables australiens ont révélé qu'Alex de Minaur (17eme mondial) était forfait pour les Jeux de Tokyo en raison d'un test positif au Covid-19, réalisé en début de semaine en Espagne. « Nous sommes très déçus pour Alex, il a dit qu'il était brisé, a déclaré le vice-président du comité olympique australien, Ian Chesterman, présent à Tokyo pour les Jeux (23 juillet-8 août). C'était un rêve depuis qu'il était enfant de représenter l'Australie aux JO ». Au Japon, Alex de Minaur devait être aligné en simple et en double. Pour le moment, personne ne sait si son partenaire, John Peers est en mesure de jouer ou non. En dehors du 17eme mondial au classement ATP, tous les autres joueurs australiens ont été testés négatifs et n'ont pas été en contact avec le vainqueur du tournoi d'Antalya et Eastbourne en 2021. L'Australie s'envole vers Tokyo avec une délégation de cinq hommes et cinq femmes dont la n°1 mondiale Ashleigh Barty et la vétérante Samantha Stosur, sacrée à l'US Open en 2011, qui participera à ses cinquièmes Jeux Olympiques.Le forfait d'Alex de Minaur s'ajoute à une longue liste d'absents dans ce tournoi olympique, que ce soit en raison d'un test positif au Covid-19 (Dan Evans, Alex de Minaur), d'une blessure (Roger Federer) ou simplement par choix (Rafael Nadal, Dominic Thiem, Denis Shapovalov). Le n°1 mondial Novak Djokovic a en revanche assuré qu'il ferait le déplacement au pays du soleil levant, tout comme Daniil Medvedev, Matteo Berrettini et Stefanos Tsitsipas.