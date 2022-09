La semaine prochaine, à peine l’US Open sera-t-il terminé que les joueurs se tourneront vers la phase de poules de la Coupe Davis, qui se tiendra du 14 au 18 septembre à Glasgow, Bologne, Valence et Hambourg.

Novak Djokovic, fer de lance de la Serbie, victorieuse de la compétition en 2010, avait dans un premier temps été annoncé au sein de la sélection, aux côtés de Miomir Kecmanovic, Filip Krajinovic, Laslo Djere et Dusan Lajovic. Mais ce dimanche, le capitaine Viktor Troicki a annoncé le forfait de l’homme aux 21 tournois du Grand Chelem pour « raisons personnelles ». « Il a été présent pour l’équipe nationale un nombre calculables de fois, mais cette fois il ne peut pas. Mais si on se qualifie pour la phase finale, il sera là », a fait savoir Troicki.

De retour le 23 pour la Laver Cup

Aperçu ces derniers jours avec une bandage autour du poignet gauche, Novak Djokovic ne serait pas blessé gravement, mais son forfait viendrait plutôt du fait que son frère Djordje se marie la semaine prochaine. La Serbie affrontera donc l’Espagne de Carlos Alcaraz (Nadal Nadal a renoncé également), le Canada de Vasek Pospisil (Felix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov ont renoncé également) et la Corée du Sud de Soonwoo Kwon à Valence sans son n°1, mais semble tout de même être armée pour finir parmi les deux premiers du groupe et se qualifier pour la phase finale de Malaga, qui se déroulera fin novembre.

En attendant, Novak Djokovic n'a plus joué depuis sa victoire à Wimbledon le 10 juillet, puisqu'il n'a pas été autorisé à disputer les tournois nord-américains de l'été, à commencer par l'US Open, en raison de sa non-vaccination contre le coronavirus. Le Serbe de 35 ans fera son retour à la compétition le 23 septembre pour la Laver Cup à Londres, puis est annoncé au tournoi ATP 250 de Tel-Aviv dans la foulée.