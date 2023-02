Caroline Garcia qualifiée en demi-finale à Lyon

Tout ne fut pas simple, mais Caroline Garcia jouera bien les demi-finales de "son" tournoi de Lyon, l'Open 6e Sens. La Française de 29 ans, membre depuis 2002 de l'ASUL Tennis Villeurbanne, a battu en deux sets serrés l'Italienne Jasmine Paolini (7-5, 7-5). Tête de série numéro 1 de la compétition WTA 250, la droitière n'a pas failli à la fin de chaque manche chaque pour disposer de son adversaire du jour.

Caroline Garcia plus solide dans les moments-clefs

Accrocheuse, l'Italienne (27 ans, 66e mondiale) a longtemps posé des problèmes à Garcia (5e mondiale). Mais c'est donc bel et bien la Française qui a su se dépêtrer de la pression de Paolini, en étant plus précise à chaque fin de set, arrivant à enchaîner plusieurs points gagnants quand son opposante flanchait et commettait des erreurs. Solide également sur son service dans les moments chauds, elle retrouvera en demie la gagnante du duel entre Camila Osorio (Colombie, 21 ans, 73e au classement WTA) et Linda Nosková (République Tchèque, 18 ans, 56e). En espérant pour Caroline Garcia que l'expérience triomphe de la jeunesse.