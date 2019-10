Carnet: Alexander Volkov est décédé

L'ancien tennisman russe Alexander Volkov est décédé ce samedi à l'âge de 52 ans. Le site de l'ATP a officialisé cette nouvelle sans préciser les causes de sa mort.

Demi-finaliste à l'US Open en 1993 et 14e joueur mondial la même année, Volkov a joué au plus haut niveau de 1988 à 1998 avant d'entraîner l'ancien numéro 1 mondial Marat Safin au début des années 2000.

Alexander Volkov, who reached the 1993 @USOpen semi-finals and was a mentor/coach to Marat Safin, has passed away aged 52.