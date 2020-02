Buzz : Patrick Mouratoglou donne une leçon de tennis à Bob Sinclar

Grand fan de tennis depuis qu’il a vu Yannick Noah remporter Roland-Garros lorsqu’il avait 14 ans, le DJ français Bob Sinclar a passé un peu de temps à l’Academy Mouratoglou en Floride, où il a pu bénéficier des conseils du coach de Serena Williams, comme on peut le découvrir dans cette vidéo publiée sur un nouveau média dédié au tennis, « tennismajors ». Après quelques échanges avec le DJ, Patrick Mouratoglou dresse le bilan : « Tu joues vraiment très bien au tennis. Ton jeu de fond de court est vraiment très propre. Tu as un très bon coup droit enroulé, un très bon type de revers. Mais il y a un secteur où tu peux vachement progresser, c’est le service ». Puis l’entraîneur de Serena Williams donne une petite leçon de service (« tout est dans le poignet, pas dans l’épaule ») à Bob Sinclar, qui revient ensuite sur les aspects physiques de son métier (« je fais 100 dates par an, je dois avoir une hygiène de vie irréprochables »), et sur sa passion du tennis.