ATP/WTA : L'Open de Madrid se jouera sur console

A l'image de la Formule 1 ou de la Bundesliga, la saison de tennis va reprendre de manière virtuelle. Alors que le circuit est sur pause jusqu'au mois de juillet minimum, 16 hommes et 16 femmes vont intégrer les tableaux de l'Open de Madrid pour se jouer les titres sur console. Les organisateurs du tournoi espèrent là mettre en place une réplique virtuelle de l'épreuve qui était censée se dérouler sur terre battue au début du mois de mai.

Les petits plats seront mis dans les grands pour l'occasion puisque le stade Manolo Santana sera reproduit à l'identique sur le jeu vidéo Tennis World Tour. De quoi permettre aux meilleurs joueurs du monde de garder leurs repères et de se contenter d'échanger une raquette contre une manette.

We have exciting news! 🚨This year, the #MMOPEN cannot be played on the scheduled dates, but... it can be played online! 😌 The biggest @atptour and @WTA stars will square off from their homes in a unique competition. #PlayAtHome 🎮https://t.co/ZFUjMzaSQs pic.twitter.com/Yj90ldCeQt