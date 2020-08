Rome pourrait accueillir un tournoi inédit cette saison. Avec l'annulation du Mutua Madrid Open, la capitale italienne pourrait en profiter pour prendre de l'importance dans un calendrier très incertain. Angelo Binaghi, le président de la fédération italienne de tennis a avoué à Sportface que l'ATP lui avait demandé d'accueillir plus de joueurs que prévus. Le tournoi italien, le seul sur terre battue entre l'US Open et Roland-Garros, pourrait s'étaler sur dix jours avec des tableaux de 96 joueurs. C'est ce modèle qui est appliqué sur certaines dates de la tournée américaine comme Indian Wells et Miami.

« L'annulation du tournoi de Madrid est un grand avantage »

Le prize money de ces Internationaux de Rome aurait alors besoin d'être augmenté. Cette différence pourrait être assumée par l'ATP ou par les organisateurs d'un tournoi madrilène annulé. Le dirigeant italien a apprécié la demande de l'instance internationale et a pris le temps de l'expliquer. « Le fait que Madrid ait sauté est un grand avantage pour nous en termes de compétitivité et d'organisation. Ils nous ont également demandé de nous étirer, de passer à 96 joueurs, et ils nous paieraient la différence du prize money. A l'ATP, nous avons dit que nous en parlerions après le prochain conseil parce que si un peu de public entre et que nous pouvons faire trois sessions supplémentaires, non seulement nous équilibrons les comptes, mais nous offrons à tout le monde un cadeau »

La question du huis clos reste en suspens

Cette question de l'affluence du tournoi romain est encore en suspens. Alors que la fédération italienne a proposé une solution calquée sur celle qui va être appliquée à la Porte d'Auteuil, les autorités préconisent un huis clos. Ce n'est pas le seul dossier sur lequel les mondes du tennis et de la politique sont en discussion. Les organisateurs du tournoi, comme à Palerme, souhaitent que les joueurs qui viennent de l'étranger n'observent pas la quarantaine mise en place pour les voyageurs qui arrivent sur le sol italien. La situation est vraiment incertaine à Rome comme dans le reste du monde du tennis.