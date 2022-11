ATP - Rolex Paris Masters : Auger-Aliassime envoie Simon à la retraite

Après avoir franchi deux tours avec brio, la passe de trois n'a pas eu lieu ce jeudi pour Gilles Simon au Rolex Paris Masters. Tombeur d'Andy Murray puis de Taylor Fritz, 9eme mondial, le Niçois n'a toutefois pas résisté en 8eme de finale à la tornade Félix Auger-Aliassime à qui rien ne résiste en ce moment. Le Canadien reste sur quinze victoires consécutives et trois tournois soulevés à Florence, Anvers puis à Bâle. Dès le premier set, la puissance du garçon de 22 ans a fait la différence pour plier l'affaire sur le score sans appel de 6-1 en 37 minutes.



Lors de la seconde manche, "Gillou" a davantage résisté. Néanmoins, le Français n'a pas réussi à faire bon usage des deux balles de break qu'il s'est procurées, contrairement à la tête de série numéro 8. Ce dernier a mis fin au suspense en confisquant la mise en jeu de l'actuel 188eme joueur mondial à 3-3. Supérieur physiquement, Félix Auger-Aliassime n'a pas baissé le rythme et a récidivé sur un nouveau jeu de service du Tricolore pour s'adjuger la rencontre (6-1, 6-3) qui s'est achevée sur une note attendrissante. Au service sur la première balle de match, Gilles Simon a reçu une salve mémorable d'applaudissements du public parisien.



Une simple mise en bouche avant la cérémonie d'hommages concoctée par les organisateurs du tournoi. Nicolas Mahut et Cédric Pioline entre autres ainsi que des proches du joueur sont venus tandis que des amis ou des joueurs de légende tels que Jo-Wilfried Tsonga et Novak Djokovic sont apparus sur l'écran géant, lui adressant un message d'adieu.