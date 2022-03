ATP : La Fédération ukrainienne veut que Medvedev ne joue pas les Grands Chelems

Le sport n'en finit décidément plus de prendre des mesures, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En effet, depuis notamment la recommandation, pas plus tard que ce lundi, du Comité international olympique, les différentes Fédérations sportives ont décidé de bannir les Russes et les Biélorusses. En tennis, la Fédération ukrainienne veut aller plus loin et empêcher le Russe Daniil Medvedev, qui vient tout juste de grimper à la première place mondiale, de prendre part aux différentes futures éditions des Grands Chelems. C'est à travers une lettre envoyée à l'ITF que l'instance a donc formulé cette demande. Outre le bannissement de tout tennismen et tenniswomen russes et biélorusses des compétitions telles que la Coupe Davis, la Billie Jean King Cup, les Jeux Olympiques ainsi que les Grands Chelems, la Fédération ukrainienne, par la voix de son président Seva Kewlysch, souhaite que Daniil Medvedev rate donc les grands rendez-vous, dans le but de lui faire perdre cette fameuse place de numéro un mondial, d'après les informations d'AS.

"Une guerre à grande échelle"

Dans ce fameux message qui n'a pas encore eu de réponse, il est ainsi notamment écrit : "Les civils meurent, y compris des femmes et des enfants ; les infrastructures civiles s’effondrent. Il s’agit d’une guerre à grande échelle qui va faire reculer notre pays de plusieurs décennies. La Russie et la Biélorussie n’ont pas le droit non seulement d’organiser des compétitions internationales sur leur territoire, mais aussi de participer à tous les tournois ITF par équipe et individuels à l’étranger. Medvedev ne devrait pas jouer à Roland Garros, Wimbledon et à l'US Open. Nous laisserons Medvedev jouer les tournois de l'ATP Tour mais les tournois du Grand Chelem sont des tournois ITF. Si vous ne pouvez pas les jouer, vous ne serez jamais numéro un. Ils auraient honte d'être exclus d'une compétition maintenant." La réaction de l'ITF est attendue avec impatience.