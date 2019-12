Andrea Petkovic fait ses débuts comme présentatrice télé

Die Proben laufen, um 17.10 Uhr geht's los! Wir freuen uns auf die #SPORTreportage mit unserer neuen Moderatorin @andreapetkovic 🤗 pic.twitter.com/tFaqi7eJ3V

— ZDF Sport (@ZDFsport) December 1, 2019

Sa carrière n'est pas encore terminée, mais Andrea Petkovic aurait, semble-t-il, déjà avoir trouvé sa reconversion. A 32 ans, l'ex-numéro 9 mondiale, demi-finaliste à Roland Garros en 2014, a fait ses débuts à la télévision allemande. Elle a présenté ce dimanche une émission de sport sur ZDF (chaîne de télévision généraliste publique en Allemagne). Et ses bonnes prestations devant la caméra ont été taries d'éloges. «», a commenté Barbara Rittner, la capitaine de l'équipe allemande de Fed Cup. La 78ème joueuse mondiale s'est également réjoui de cette nouvelle aventure professionnelle : «a commenté « Petko » avant le début de l'émission.Son futur se dessine, mais Andrea Petkovic, professionnelle depuis 2006, a prévu de débuter une nouvelle saison sur le circuit WTA. La native de Tuzla, en Bosnie-Herzégovine, n'a plus atteint la finale d'un tournoi depuis quatre ans et cette saison, elle n'a pas fait mieux qu'un 3ème tour en Grand Chelem.