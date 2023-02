A Lyon, la bonne attitude de Garcia

Caroline Garcia est revenu dans L'Equipe sur sa semaine lyonnaise à l'Open 6e Sens de Lyon. Quelque semaines après sa déconvenue australienne à Melbourne, la Française de 29 ans a chuté en finale du tournoi lyonnais. Mais la 5e mondiale a préféré retenir le positif, revenant sur une mentalité retrouvée et se projetant avec envie sur le reste de la saison.

Caroline Garcia et la good attitude

« J'ai trouvé un juste milieu au fur et à mesure du tournoi et la bonne attitude, celle qui va vraiment m'aider à continuer à avancer et gagner des matches, sans cette tension inutile et ce stress négatif. Forcément il y avait du stress mais il m'a permis d'aller chercher mes matches et de m'accrocher aujourd'hui. Je trouvais que ce n'était pas le bon moment à Melbourne pour me mettre dedans. Je voulais aussi laisser passer le tournoi pour regarder la saison 1. J'ai regardé dans l'avion retour et j'ai bien accroché. Il y a une envie de beaucoup de joueurs et de moi aussi de partager un peu l'envers du décor. C'était marrant de les avoir au début de la semaine, ça donnait une énergie nouvelle. »