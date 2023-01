Super Coupe d'Espagne : Le Barça et Gavi éteignent le Real et remportent le trophée

Le FC Barcelone a réalisé une prestation complètement aboutie pour venir à bout des Merengue. Dès le début du match, les Barcelonais tenaient le ballon et ont fait valser la défense du Real. Il aura fallu attendre un tout petit peu plus d'une demi-heure de jeu pour voir les Blaugranas ouvrir le score. C'est le gamin de la Macia, Gavi, servi par Robert Lewandowski qui a marqué le premier but de la rencontre. Une dizaine de minutes plus tard, le Golden Boy 2022 a rendu la pareille au Polonais, permettant au Barça de mener 2-0 juste avant la pause.

Après la pause, Carlo Ancelotti a tenté de réagir avec un changement direct. Eduardo Camavinga, le jeune international français, a cédé sa place à Rodrygo. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça n'aura pas changé grand chose. Les joueurs de la Casa Blanca étaient toujours dominés et ils n'ont jamais réussi à se remettre à l'endroit. À la 69ème minute de jeu, l'autre gamin de la Macia, Pedri, a été servi par son ami Gavi, et a scellé le sort de cette rencontre. Les Madrilènes n'ont pas montré de grandes valeurs de combativité et voient le trophée leur passer sous le nez. Le but de Karim Benzema en toute fin de match n'y aura rien changé.

Grâce à cette victoire, Xavi remporte son premier titre en tant que coach du FC Barcelone. Les Madrilènes iront à Villarreal la semaine prochaine pour les huitièmes de finale de la Coupe du Roi tandis que les Barcelonais joueront contre Ceuta, club de Primera RFEF.