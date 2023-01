Super League : une victoire d'importance acquise face à l'UEFA et la FIFA

La Super League a remporté une victoire des plus importantes au niveau judiciaire face à la FIFA et l'UEFA en ce début de semaine. D'après les informations du média espagnol AS, la Super League vient ainsi de gagner son appel devant le tribunal de Madrid et les promoteurs de la Super League, à savoir A22, ne peuvent pas être sanctionnés par l’UEFA ou la FIFA. D'après CBS, le tribunal de Madrid a statué en faveur de ces derniers et ils ne pourront donc pas être sanctionnés par l’UEFA et la FIFA en cas de création d’une nouvelle compétition. Les magistrats ont expliqué dans leur jugement : "La FIFA et l'UEFA ne peuvent pas justifier leur comportement anticoncurrentiel comme si elles étaient les seules dépositaires de certaines valeurs européennes, surtout si cela doit servir d'excuse pour maintenir un monopole dont elles peuvent exclure ou entraver l'initiative de ce qui aspire à être leur concurrent, la Super League."

La Super League gagne face à la FIFA et l'UEFA

Poursuivi dans son jugement, le tribunal de Madrid a également dénoncé la “position dominante” de l’UEFA et de la FIFA. “Nous ne pouvons pas supposer que le mécanisme de distribution des bénéfices utilisé par la FIFA et l'UEFA est nécessairement le meilleur possible pour les intérêts généraux du sport." Alors que des clubs comme la Juventus de Turin, le FC Barcelone ou encore le Real Madrid sont en faveur de cette Super League, ils vont donc pouvoir avoir le sourire. Mais la décision finale concernant la création de cette Super League restera en faveur de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et il faudra donc encore attendre avant de crier victoire face à la FIFA et l'UEFA.