Les mains sur le casque, Simon Pagenaud n’arrive pas à y croire. Le Français a remporté les 500 Miles d’Indianapolis au terme d’une course folle d’intensité et de suspense jusqu’au bout. Comme un symbole, si le Tricolore a globalement dominé les débats sur le mythique ovale, il s’est imposé pour 2 dixièmes de seconde devant Alexander Rossi avec les quatre premiers dans la même seconde ! "C’est un rêve devenu réalité. Je suis sans voix, c’est juste incroyable. C’est difficile à croire. La course a été tellement intense. Je pense que j’ai mené la plupart du temps, les étoiles étaient alignées", a-t-il expliqué.

Et si Alexander Rossi, son plus dangereux adversaire est resté collé jusqu’au bout, il a eu le sentiment de maîtriser son sujet: "Il fallait tout bien exécuter et on l’a fait à la perfection avec aucune erreur. On l’a fait ! J’étais tellement motivé. C’était mon heure… Etre agressif a fait la différence aujourd’hui, on a attaqué tout au long de la course. Tout a fonctionné à merveille", a-t-il expliqué avant de revenir sur le moment charnière de cette course. Ce n’était pas le drapeau rouge ou les multiples drapeaux jaunes mais la gestion de sa consommation.

"Je pense qu’on avait la meilleure voiture mais on a consommé énormément d’essence en étant devant. Kyle Moyer m’a demandé de laisser passer Josef (Newgarden) lors de l’un des derniers relais pour voir si on pouvait économiser un peu d’essence. C’était la clé de la course pour nous. J’ai pu économiser beaucoup d’essence derrière lui et je pouvais le suivre facilement. C’est la meilleure voiture que j’ai conduite sur un ovale", a-t-il ajouté.

Il aurait également pu souligner la qualité de son pilotage, comme la semaine précédente pour s’offrir la pole position, sa capacité à supporter une pression extrême notamment dans les derniers tours … Déjà champion Indy en 2017, Simon Pagenaud vient de s’offrir l’une des courses mythique du sport automobile. Un exploit majeur.