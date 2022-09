WEC : Nico Müller s'engage en faveur de Peugeot

Müller : « Un rêve et un défi professionnel extrêmement excitant »

Peugeot s’offre une pointure. Souhaitant compter sur six pilotes titulaires et un réserviste pour son retour endurance cette année avec le prototype 9X8, la marque française a dû revoir ses plans après la défection de Kevin Magnussen. Le Danois a, en effet, laissé de côté l’endurance pour un retour en Formule 1 avec Haas. En conséquence, le Britannique James Rossiter est passé de pilote de réserve à titulaire aux côtés notamment de Jean-Eric Vergne et Loïc Duval pour la fin de la saison 2022 du championnat du monde d’endurance. Mais, pour 2023, ils seront bien sept puisque Nico Müller s’est officiellement engagé ce jeudi avec le constructeur français. Le pilote suisse a officialisé ce mercredi son départ d’Audi, avec lequel il devait mener un programme en Hypercar qui a depuis été définitivement annulé en faveur d’un engagement en Formule 1 dès 2026. Le souhait du natif de Thoune de poursuivre sa carrière en endurance a été exaucé avec cette arrivée chez Peugeot.Nico Müller mènera ainsi de front une carrière en Formule E avec l’écurie ABT et ce programme dans la catégorie hypercar avec la marque française. « Rejoindre un constructeur qui a une telle histoire en endurance et au Mans est une belle opportunité d’autant qu’avec cette nouvelle réglementation et toute la concurrence, nous allons vivre une grande aventure, a confié le pilote suisse, qui prendra le volant de la 9X8 lors d’essais cette année et fera ses débuts en course en 2023. Pour un pilote, c’est un rêve et un défi professionnel extrêmement excitant. J’ai commencé à suivre l’endurance et les 24 Heures du Mans à partir de 2007, je dois dire que Peugeot me surprenait par sa faculté à réaliser des voitures toujours très efficaces. » Olivier Jansonnie, directeur technique de l’écurie Peugeot, assure que Nico Müller est « un pilote de talent avec d’impressionnants résultats dans plusieurs catégories », lui qui est actuellement engagé avec Vector Sport en LMP2. En conséquence de l’arrivée du Suisse, James Rossiter va retrouver son rôle de pilote de réserve. « Avec son expérience et sa performance démontrée, il est un élément important du développement de la 9X8, aussi bien sur la piste qu’en simulateur », a confié Olivier Jansonnie dans un communiqué.