WEC : L'étape au Japon annulée, une deuxième course à Bahreïn intègre le calendrier

BREAKING/ Unfortunately we won't be able to visit Fuji this year and the amazing Japanese fans due to the consequences of the ongoing pandemic. @BAH_Int_Circuit becomes a double-header on Oct 30 and Nov 6. More details on https://t.co/npNU9AKkHH.#WEC pic.twitter.com/yvfu1vi5nu

Deux courses en une semaine à Bahreïn

Les suites de la crise sanitaire continuent de perturber les compétitions sportives. Alors que l’Australie a récemment renoncé à accueillir la Formule 1 et le MotoGP à l’automne, c’est le championnat du monde d’endurance (WEC) qui doit s’adapter aux circonstances. Par l’intermédiaire d’un communiqué la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) et l’Automobile Club de l’Ouest (ACO) ont annoncé l’annulation de la course qui devait avoir lieu le 26 septembre prochain sur le Fuji Speedway, qui accueillera les épreuves de cyclisme sur route des prochains Jeux Olympiques de Tokyo. « La situation toujours instable nous impose d’être particulièrement souple dans notre organisation, a confié dans un communiqué Pierre Fillon, président de l’ACO. Après concertation avec l’ensemble des parties prenantes et au regard de la situation sanitaire, nous avons pris la décision de ne pas nous rendre à Fuji. »Alors que cette étape japonaise devait suivre les 24 Heures du Mans, prévues les 21 et 22 août prochain, l’ensemble des participants au WEC devront attendre deux mois après la classique mancelle pour retrouver la compétition. En effet, pour remplacer Fuji, la FIA et l’ACO ont confirmé que le championnat du monde fera étape à deux reprises sur le circuit de Bahreïn. En effet, alors qu’une course de huit heures reste prévue le 6 novembre à Sakhir, il y aura désormais une course longue de six heures une semaine avant, soit le 30 octobre. « Une seconde manche sera organisée au Bahreïn, afin de conserver le format initial du championnat, a précisé Pierre Fillon. Je tiens à remercier très sincèrement nos homologues japonais, particulièrement mobilisés pour tenter de maintenir cet évènement. Nous les retrouverons avec beaucoup de plaisir en 2022. » Cette modification du calendrier permet de maintenir six manches pour cette première saison mettant aux prises les voitures de la nouvelle catégorie Hypercar, qui ont rendez-vous à Monza le 18 juillet prochain pour finaliser leurs préparations en vue des 24 Heures du Mans. Après l’annulation de l’étape japonaise du MotoGP, celle de la manche du WEC sur l’archipel jette un doute grandissant sur le maintien du Grand Prix de Formule 1, toujours prévu le 10 octobre prochain.