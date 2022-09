WEC : La dernière manche de la saison sans le nouveau prototype Porsche

#PorschePenskeMotorsport - The brand-new #Porsche 963 made another important step in it's preparation for the 2023 @FIAWEC and @IMSA season. Our crew conducted a productive test at @DAYTONA.

1⃣ car

2⃣ days

3⃣ drivers

more than 2⃣0⃣0⃣0⃣ kilometres 👍#HeadAndHeart #TeamPorsche pic.twitter.com/33HKO5DRPZ



— Porsche Motorsport (@PorscheRaces) September 6, 2022

Porsche attendra les 24 Heures de Daytona

Porsche préfère se cacher un peu plus longtemps. Après avoir mis à la retraite la 919 Hybrid à l’issue de la saison 2017 du championnat du monde d’endurance (WEC), la firme de Stuttgart va faire son retour dès 2023 avec sa 963, prototype répondant au règlement LMDh construit sur un châssis Multimatic et qui sera aligné en partenariat avec l’écurie américaine Penske. Alors que les essais se sont multipliés ces derniers mois des deux côtés de l’Atlantique après la présentation effectuée dans le cadre du Festival de Goodwood, Porsche avait l’opportunité de faire ses débuts en compétition dès le mois de novembre prochain. En effet, les règles du WEC ouvrent la porte aux futurs entrants pour une participation à la dernière course de la saison, organisée à Bahreïn, sans que le résultat ne compte pour le championnat. L’idée était de permettre aux nouveaux prototypes de s’étalonner vis-à-vis de la concurrence. Toutefois, après deux jours d’essais à Daytona, Porsche a finalement rejeté cette proposition.Dans un communiqué, la marque allemande ne cache pas que « le fait de participer à la manche du WEC à Bahreïn en guise de séance d'essais supplémentaire était une option intéressante ». Toutefois, l’écurie Porsche Penske Motorsport a « finalement renoncé pour différentes raisons », autant économiques que logistiques. « Nous voulons maximiser notre temps passé en piste et être le plus efficient possible au niveau des coûts, a ajouté la marque de Stuttgart. Partant de ce principe, nous avons décidé de prendre part à deux tests supplémentaires aux États-Unis. Par ailleurs, le WEC recourt au fret maritime au niveau de sa logistique pour Bahreïn. Cela implique que des pièces importantes de la voiture vouées aux tests auraient été inutilisables sur une longue durée. » La 963 étant alignée autant en WEC que dans le championnat nord-américain IMSA, les débuts en course du nouveau prototype auront finalement lieu à la fin du mois de janvier prochain à l’occasion des 23 Heures de Daytona.