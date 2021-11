WEC : Fin de carrière chez Toyota pour Nakajima, Ogier en pole pour prendre sa place ?

A loyal member of our team for the past decade, @kazuki_info will stand down from his @FIAWEC race seat after this weekend's #8HBahrain. ❤️🖤

Ogier en lice pour le baquet de Nakajima ?

Kazuki Nakajima a décidé de raccrocher son casque. Le pilote japonais de 36 ans a annoncé ce mercredi que les 8 Heures de Bahreïn, dernière manche de la saison 2021 du championnat du monde d’endurance (WEC), sera l’ultime course de sa carrière au volant de la GR010 Hybrid. Pilote au sein de l’écurie Williams, alors motorisée par Toyota, entre 2007 et 2009, Kazuki Nakajima a participé au programme d’endurance de la marque japonaise depuis ses débuts en 2012. Vainqueur des 24 Heures du Mans à trois reprises, le natif d’Okazaki a également partagé le titre de champion du monde avec Sébastien Buemi et Fernando Alonso au terme de la saison 2018-2019 et reste en lice pour un second titre avec le pilote suisse et Brendon Hartley malgré un retard de quinze points sur l’autre prototype de la marque japonaise confié à Mike Conway, Kamui Kobayashi et José Maria Lopez, victorieux samedi dernier de la course de six heures organisée à Bahreïn.Dans un communiqué de l’écurie Toyota, Kazuki Nakajima a confié que « ça a été un honneur de piloter pour Toyota durant neuf saisons », ajoutant s’estimer « chanceux d’avoir gagné des courses, des championnats et les 24 Heures du Mans aux côtés de collègues si talentueux, passionnés et dévoués ». Alors que la concurrence sera toujours plus féroce pour Toyota avec les nombreux constructeurs qui vont rejoindre la catégorie Hypercar du championnat du monde, le choix du remplaçant de Kazuki Nakajima sera cornélien. La décision qui semble la plus naturelle serait de promouvoir l’actuel pilote de réserve et de développement, le champion du monde 2021 de Formule E Nyck de Vries. Toutefois, la marque japonaise va mettre à l’essai un rookie un peu particulier peu après la dernière course de la saison en la personne de Sébastien Ogier. Le sextuple champion du monde des rallyes n’a jamais caché son intérêt pour l’endurance et ne participera qu’à un nombre limité de manches du WRC en 2022 pour Toyota. De là à penser que le Gapençais puisse rejoindre l’écurie engagée dans le WEC par le même constructeur, il n’y a qu’un pas.