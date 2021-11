WEC : En 2022, Alpine compte bien être au départ

Toyota ne sera sans doute pas seule en WEC la saison prochaine. Alors que l’écurie Glickenhaus a jeté le trouble sur l’avenir de son programme dans la catégorie Hypercar, exigeant une révision de la balance de performances pour avoir une chance d’être au même niveau que Toyota, et que la date d’arrivée de Peugeot avec sa 9X8 n’est pas encore fixée, Alpine compte bien être présent à Sebring en mars prochain pour le début de la saison 2022 du WEC. Alors que le constructeur français a d’ores-et-déjà officialisé son projet de construction d’un nouveau prototype à la norme LMDh en collaboration avec les usines de Formule 1 pour 2024, la FIA a ouvert la porte à un maintien de l’A480 pour la saison prochaine. En effet, le prototype utilisé par Alpine cette saison répond à l’ancienne norme LMP1, avec des niveaux de performances adaptés aux nouvelles Hypercar. Une possibilité qui n’était offert que pour 2021 mais le Conseil Mondial du Sport Automobile a confirmé une prolongation de cette disposition réglementaire pour la saison prochaine.

Alpine ne compte pas être totalement absente en 2023

Philippe Sinault, directeur de Signatech, qui chapeaute le programme d’Alpine en endurance, a récemment confié que sa structure est prête à poursuivre le projet lancé en 2021. « Nous envisageons sérieusement de rester en WEC avec la voiture actuelle la saison prochaine. Nous allons dans cette direction, a-t-il déclaré dans des propos recueillis par le magazine britannique Autosport. Nous devons compléter notre dossier d'inscription et l'envoyer au comité du WEC. Nous devons voir si nous répondons à tous les critères. » Toutefois, avec le développement du futur prototype qui devrait se matérialiser dans le courant de l’année 2023, l’inconnue est la nature de l’engagement en course d’Alpine à ce moment. A ce sujet, Philippe Sinault assure que sa formation est « une équipe de course » qui devra « trouver un moyen de continuer la compétition » en parallèle du travail sur le nouveau prototype. Cela pourrait passer par un retour ponctuel en LMP2, catégorie dans laquelle Alpine évoluait jusqu’en 2020.