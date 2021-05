WEC - 6H de Spa-Francorchamps : Débuts gagnants pour le nouveau prototype Toyota

L’ère de la catégorie Hypercar démarre comme l’ère LMP1 s’est terminée. En effet, à l’issue des six heures de course sur le Circuit de Spa-Francorchamps, c’est Toyota qui s’est offert les honneurs pour les débuts de sa GR010 Hybrid avec la numéro 8 confié à Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Brendon Hartley. Alors que les premiers essais ont laissé craindre à la concurrence des prototypes de la catégorie LMP2, les deux machines du constructeur japonais ont très tôt pris les commandes devant l’Alpine, qui engage cette saison l’ancien Rebellion R-13 avec des paramètres techniques corrigés afin de la mettre dans une fenêtre de performance proche de celle des Hypercar. Mais l’ambition de l’écurie dirigée par Philippe Sinault a vite été douchée par des soucis de consommation excessive de carburant, qui l’a notamment contraint à faire un arrêt au stand de plus que le prototype japonais.

Toyota a relancé Alpine avant de l'emporter

Toutefois, le doublé Toyota qui s’annonçait a été remis en cause dans la quatrième heure de course. En effet, alors que la direction de course a dû neutraliser la course, le passage au stand de la numéro 8 a été plus long que prévu. Dans la foulée, la numéro 7 a été pénalisée pour un accrochage avec la Porsche flanquée du numéro 91, qui a provoqué une crevaison de cette dernière. La GR010 Hybrid confiée à Mike Conway, Kamui Kobayashi et José Maria Lopez a également connu une sortie de piste à l’entame des deux dernières heures de course. Des incident qui ont permis à l’Alpine A480 d’André Negrão, Nicolas Lapierre et Matthieu Vaxivière de prendre un temps la tête de la course mais, à un peu moins d’une heure du drapeau à damier, Toyota a repris la main avec la numéro 8 pour ne plus la lâcher, calculant parfaitement son effort pour éviter de faire un tour supplémentaire en fin de course.

United Autosports et Porsche à l’honneur

Vainqueur des dernières 24 Heures du Mans en catégorie LMP2, l’écurie United Autosports a démarré la campagne 2021 du WEC avec une victoire pour Phil Hanson, Fabio Scherer et Filipe Albuquerque, qui avait démarré la course en deuxième ligne de la grille de départ. Au classement général, c’est une quatrième place pour la formation américaine, à un tour seulement du vainqueur. Partie de la pole position, la Porsche officielle portant le numéro 92 et confiée au duo composé de Kevin Estre et Neel Jani a remporté la course dans la catégorie GTE Pro, prenant le meilleur sur les Ferrari de l’écurie AF Corse. La formation italienne, pour sa part, a remporté la catégorie GTE Am avec le Français François Perrodo, accompagné de Nicklas Nielsen et d’Alessio Rovera. Une première course qui va permettre à la FIA et à l’ACO d’avoir un maximum de données pour permettre de rééquilibrer les deux catégories prototypes, ce qui devrait passer par une amélioration des performances des Hypercar en vue de la deuxième manche de la saison, organisée sur le circuit de Portimão le 13 juin prochain.



ENDURANCE - FIA WEC / 6 HEURES DE SPA-FRANCORCHAMPS

Classement final - Samedi 1er mai 2021

1- Toyota Gazoo Racing n°8 (Buemi-Nakajima-Hartley/SUI-JAP-NZL/Toyota GR010 Hybrid) 162 tours

2- Alpine Elf Matmut n°36 (Negrão-Lapierre-Vaxivière/BRE-FRA-FRA/Alpine A480-Gibson) à 1’07’’196

3- Toyota Gazoo Racing n°7 (Conway-Kobayashi-Lopez/GBR-JAP-ARG/Toyota GR010 Hybrid) à 1 tour

4- United Autosports USA n°22 (Hanson-Scherer-Albuquerque/GBR-SUI-POR/Oreca 07-Gibson) à 1 tour (1er LMP2)

5- Jota n°38 (Gonzalez-da Costa-Davidson/MEX-POR-GBR/Oreca 07-Gibson) à 1 tour

...

13- Porsche GT Team n°92 (Estre-Jani/FRA-SUI/Porsche 911 RSR-19) à 9 tours (1er LMGTE Pro)

...

20- AF Corse n°83 (Perrodo-Nielsen-Rovera/FRA-DAN-ITA/Ferrari 488 GTE Evo) à 10 tours

...