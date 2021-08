WEC - 24 Heures du Mans: La Toyota n°7 domine

ENDURANCE - WEC / 24 HEURES DU MANS 2021

Course - Samedi 21 août 2021



Après quatre heures de course, la Toyota n°7 est toujours en tête des 24 heures du Mans. Malgré un départ perturbé par la pluie et plusieurs drapeaux jaunes, Mike Conway, Kamui Kobayashi et Jose Maria Lopez occupent toujours la première place.Ils possèdent un peu moins de dix secondes d'avance sur la Toyota numéro 8. Malgré un arrêt aux stands en moins et un meilleur tour plus rapide, Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Brendon Hartley n'ont pas réussi à prendre les devants. A la troisième place provisoire, on retrouve une troisième hypercar : l'Alpine n°26. André Negrao, Nicolas Lapierre et Matthieu Vaxiviere pointent déjà à un tour du duo de tête. Ils ont notamment perdu du temps à cause d'un tête à queue dans la première heure. La pluie est venue compliquer la tâche des pilotes en rendant la piste glissante. Derrière ce trio d'hypercar, on retrouve plusieurs LMP2 qui sont à la lutte avec très peu d'écart entre elles.Toyota Gazoo Racing n°8 (Buemi-Nakajima-Hartley/SUI-JAP-NZL/Toyota GR010 Hybrid) à 9’’592Alpine Elf Matmut n°26 (Negrão-Lapierre-Vaxivière/BRE-FRA-FRA/Alpine A480-Gibson) à 1'58’’010...