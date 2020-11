Sports mécaniques : Audi participera au Dakar en 2022 avec une voiture électrique et reviendra au Mans

Du nouveau sur le Dakar en 2022 ! La prestigieuse écurie allemande Audi sera en effet au départ de l’épreuve en Arabie Saoudite, avec un véhicule électrique. Elle l’a annoncé ce lundi via un communiqué, précisant également qu’elle allait quitter le championnat de Formule E, où elle a remporté 12 victoires en 69 courses depuis 2014, à la fin de la saison 2021 (mais qu’elle continuerait à fournir des groupes propulseurs à ses clients). « Le concept d'entraînement alternatif combine pour la première fois une transmission électrique avec une batterie haute tension qui pourra être chargée pendant la conduite, et un convertisseur d'énergie très efficace. Le rallye sera le fer de lance de l'engagement de l'usine dans le sport automobile à l'avenir », explique le communiqué, qui ne précise pas qui seront les pilotes Audi pour le Dakar 2022. « Nous franchissons une nouvelle étape dans l’électrification du sport automobile en faisant face aux conditions les plus extrêmes. Les nombreuses libertés techniques qu’offre le rallye Dakar nous fournissent un parfait laboratoire d’essai », s’est réjoui le président d’Audi, Markus Duesmann.

Après son départ en 2016, Audi revient en endurance

En plus du rallye-raid, Audi va également faire son retour en endurance, qu’elle a quittée en 2016, et notamment aux 24 Heures du Mans. L’arrivée des moteurs à hydrogène en 2022 l’a incité à faire ce retour :« Nous avons autant à l’esprit les souhaits de nos clients que la future stratégie de l’entreprise, qui est clairement centrée sur l’électrification et la mobilité neutre en carbone. C'est pourquoi nous nous préparons intensément à entrer dans la nouvelle catégorie de prototypes sportifs LMDh (catégorie-reine de l’endurance, ndlr) avec ses courses phares, les 24 Heures de Daytona et les 24 Heures du Mans. Le message le plus important pour nos fans est que le sport automobile continuera à jouer un rôle important chez Audi. » Des fans qui ont vu Audi triompher au Mans à treize reprises entre 2000 et 2014.