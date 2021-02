Saison 2021 : L'écurie Dale Coyne Racing confirme l'arrivée de Romain Grosjean

Formula 1 Veteran Romain Grosjean Joins Dale Coyne Racing with RWR for 2021 NTT INDYCAR SERIES Season https://t.co/CKvTR9LThG

— Dale Coyne Racing (@DaleCoyneRacing) February 3, 2021

Grosjean ambitieux... mais pas prêt pour les ovales

Romain Grosjean a bien tiré un trait sur la Formule 1. Alors qu’il n’a pas été prolongé par l’écurie Haas, qui mise sur les rookies Nikita Mazepin et Mick Schumacher pour 2021, le Français a décidé de se lancer un nouveau défi à 34 ans. En effet, comme les rumeurs insistantes l’annonçaient depuis plusieurs semaines, le natif de Genève a annoncé ce mercredi qu’il allait traverser l’Océan Atlantique pour rejoindre ses compatriotes Simon Pagenaud et Sébastien Bourdais au sein du championnat IndyCar dès la première manche de la saison, disputée sur le circuit de Barber, dans l’Alabama, le 18 avril prochain. Romain Grosjean a signé pour la saison 2021 avec l’écurie Dale Coyne Racing dans une des deux monoplaces engagées en collaboration avec Rick Ware Racing. « Je suis très emballé par cette opportunité de courir aux Etats-Unis en IndyCar, a confié le pilote français dans un communiqué de sa nouvelle équipe. J'avais différentes options pour la saison à venir, et aller courir en IndyCar était vraiment ma préférée. » La première expérience au volant de sa nouvelle monoplace est d’ores-et-déjà prévue le 22 février prochain, lors d’une séance d’essais sur le circuit de Barber.S’il confirme que la guérison des blessures subies lors de son impressionnant accident lors du Grand Prix de Bahreïn en novembre dernier, le pilote de 34 ans assure être prêt pour ce défi. « Ma main gauche est encore en train de guérir, mais je suis sur le point de remonter dans une voiture de course et de débuter le prochain chapitre de ma carrière », assure Romain Grosjean. Pour l’ancien pilote Renault, Lotus et Haas en Formule 1, cette arrivée en IndyCar est teintée d’ambition dans un championnat où le pilote fait plus la différence. « L'IndyCar propose un plateau beaucoup plus équilibré que ce à quoi j'ai été habitué durant ma carrière jusqu'à présent, ajoute celui qui est monté à dix reprises sur le podium en F1. Ce sera passionnant de se battre à nouveau pour des podiums et des victoires. » Toutefois, Romain Grosjean ne participera pas à l’ensemble des 17 courses au calendrier 2021. En effet, le Français sera remplacé lors des courses sur ovales, les deux manches au Texas Motor Speedway et les 500 Miles d’Indianapolis. « Je ne suis pas encore prêt à rouler sur les ovales », assure-t-il. Toutefois, Romain Grosjean s’est dit ouvert à l’idée d’un test sur le circuit de Gateway, dans l’Illinois, dont les caractéristiques sont à mi-chemin entre le circuit routier et le pur circuit ovale. Un nouveau chapitre s'ouvre dans la carrière du Français, et certainement pas le dernier.