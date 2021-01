Rallye-raid - Dakar : Sainz vise une nouvelle victoire en 2021

Déjà vainqueur du Dakar en 2010, 2018 et 2020, Carlos Sainz rêve d'un 4eme titre dans ce mythique rallye-raid. Alors que la 43eme édition de la compétition débute ce dimanche 3 janvier à Djeddah en Arabie saoudite, l'Espagnol a évoqué son ambition dans une interview accordée à L'Equipe. « Je suis prêt, en forme, et comme tous les ans, j'ai la motivation pour essayer d'aller chercher une nouvelle victoire. Après la quarantaine à cause du virus, j'ai hâte que ça commence. Mais pour que le Dakar ait lieu, il fallait passer par là », a notamment déclaré le Madrilène, qui n'a pas hésité longtemps pour se lancer dans une nouvelle aventure en 2021 avec Mini. « Chaque année, je me pose la question à la fin du rallye. En fait, tout dépend si j'ai encore, premièrement, la vitesse, deuxièmement, la motivation et troisièmement, si j'ai une voiture pour jouer la victoire, a expliqué l'intéressé. Enfin, il faut que je continue à prendre du plaisir. Dès lors que tout est positif - sans parler du coronavirus ! -, c'est reparti. »

« On n'a pas pu faire beaucoup de kilomètres »

En quête d'une nouvelle victoire sur le Dakar, ce qui lui permettrait de revenir à égalité avec le Finlandais Ari Vatanen au palmarès, Sainz a par la suite évoqué sa voiture et la concurrence qui pointe le bout de son nez cette année. « On a amélioré des petites choses mais il n'y a pas eu beaucoup d'évolutions par rapport à l'an dernier. On n'a pas pu faire beaucoup de kilomètres cette année. Mais je suis content des performances », a par la suite confié El Matador, à L'Equipe. « L'arrivée de Prodrive avec Sébastien Loeb et Nani Roma ? Je suis sûr qu'ils ont fait une bonne voiture. Je n'ai pas de doute au niveau de la vitesse, ils vont aller vite, a reconnu l'Espagnol. Après, c'est jeune, il faudra voir au niveau de la fiabilité. » Toujours aussi ambitieux, Sainz pourra notamment compter sur le soutien indéfectible de son fils, Carlos Sainz Jr, « tous les jours, il m'appelle et je lui raconte les spéciales, il me donne des conseils. »