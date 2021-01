Déjà vainqueur à trois reprises du Dakar en 2011, 2015 et 2019, Nasser Al-Attiyah s'est imposé ce samedi lors du prologue, à la veille du grand départ. Accompagné du Français Matthieu Baumel, le pilote qatari de l'écurie Honda débute donc idéalement l'édition 2021, lui qui avait dû se contenter de la 2eme place l'an dernier, derrière Carlos Sainz (Mini, 28eme à 36 secondes). Dans le même temps qu'Al-Attiyah, petite sensation avec la présence du Sud-Africain Brian Baragwanath, alors que le Saoudien Yazeed Al-Rajhi est 3eme à 8 secondes. Premier Français, Mathieu Serradori (SRT) est 8eme, à 16 secondes, alors que Sébastien Loeb (BRX) est 10eme, à 17 secondes et que Stéphane Peterhansel est 14eme, à 19 secondes. « On a fait un bon prologue, je suis content que la course soit partie. Le prologue, c’est qu’une mise en bouche, mais elle permet de voir un peu le niveau des uns et des autres. C’est demain que les choses sérieuses vont vraiment commencer, avec une longue première étape... », a réagi Al-Attiyah. « Ce n’est pas un très bon départ, puisque nous avons subi une crevaison dans le premier kilomètre, mais le plus important c’est d’avoir terminé », a confié Sainz.

🚗 Cars - Prologue (updated ranking)



2.

3.



Baragwanath is the bolter of the day, finishing in the same time as the Qatari leader.



1. @AlAttiyahN (QAT) 00:05:48
2. @BrianBaraG (ZAF) +00:00:00
3. @Yazeed_AlRajhi (SAU) +00:00:08
Baragwanath is the bolter of the day, finishing in the same time as the Qatari leader.





Brabec envoie un premier message



Un peu plus tôt, titré sur le Dakar en 2020 en moto, Ricky Brabec avait également fait parler de lui d'entrée. Ce samedi, lors d'un prologue de 11 kilomètres à Jeddah en Arabie saoudite, le pilote américain s'est en effet imposé sur sa Honda. Ce dernier devance de six secondes son coéquipier l'Espagnol Joan Barreda et de 13 secondes l'Australien Daniel Sanders(KTM), nouveau venu sur le rally-raid. « Je ne sais pas si c’est le mieux de remporter le prologue, ce n’est pas forcément ce que je voulais faire, mais cela fait du bien d’être de retour en Arabie saoudite. La boue était plutôt bonne, il avait plu il y a deux jours dans le secteur. La course n’est pas finie, en fait elle n’a même pas commencé ! A partir de demain, on va prendre du plaisir », a expliqué Brabec, à l'issue de sa victoire, sur le site officiel de la compétition.

Giroud remporte le prologue en quad



Du côté des Français, Adrien Van Beveren (Yamaha) est 17eme, à 32 secondes, alors que Xavier De Soultrait (Husqvarna, 19eme à 34 secondes) et Xavier Flick (Xtrem Racing, 31eme à 57 secondes) suivent ensuite. « C’était assez particulier, j’étais partagé entre regarder le roadbook et suivre les traces. Je n’étais pas très à l’aise, mais je suis confiant. Ça fait du bien de lâcher la pression, et de prendre le départ de la première étape demain. C’était un petit peu court, mais c’était bien. La période de quarantaine était un peu longue, mais maintenant je suis impatient », a pour sa part déclaré Van Beveren, candidat au titre cette année. En quad, le Français Alexandre Giroud a également remporté le prologue, tandis que les véhicules légers et camions sont encore en piste ou s'élanceront dans le courant de l'après-midi.

🛠 Quads – Prologue



2.M. Andujar (ARG) +00:00:01

3.K. Wisniewski (POL) +00:00:04



1.A. Giroud (FRA)
2.M. Andujar (ARG) +00:00:01
3.K. Wisniewski (POL) +00:00:04







Classement du prologue auto

1- Nasser Al-Attiyah (QAT/Toyota)

2- Brian Baragwanath (AFS/Century) mt

3- Yazeed Al-Rajhi (SAU/Toyota) à 0"08

4- Jakub Przygonski (POL/Orlen) à 0"12

5- Bernhard ten Brinke (PBS/Toyota) à 0"14

...

8- Mathieu Serradori (FRA/SRT) à 0"16

...



Classement du prologue moto

1- Ricky Brabec (USA/Honda)

2- Joan Barreda (ESP/Honda) à 0"06

3- Daniel Sanders (AUS/KTM) à 0"13

4- Ross Branch (BWA/Yamaha) à 0"14

5- Sebastian Bülher (ALL/Hero) à 0"16

...

17- Adrien Van Beveren (FRA/Yamaha) à 0"32

...