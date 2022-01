Daniel Sanders est bien le plus fort de ce début de Dakar ! L'Australien de l'équipe Gas Gas Factory, qui avait remporté la courte étape de placement samedi en ouverture, a choisi de partir en 15eme position dimanche, pour ne pas avoir à ouvrir la route (ou plutôt les dunes) lors de la spéciale de 333 kilomètres. Et bien lui en pris, puisqu'il a vécu une journée sans encombre et a bouclé l'étape en 3h43, avec un peu plus de deux minutes d'avance sur le Chilien Pablo Quintanilla (Honda), qui avait déjà terminé deuxième samedi. Le Français Adrien Van Beveren (Yamaha) n'a pas connu de problèmes non plus et grimpe au classement général pour se retrouver quatrième, à 12'46 du leader. Sam Sunderland, coéquipier de Sanders, qui était deuxième derrière l'Australien à mi-parcours, a en revanche craqué dans la deuxième partie, pour finir à plus de treize minutes. Sale journée également pour le tenant du titre, l'Argentin Kevin Benavides, qui a perdu plus de 34 minutes sur Sanders, et qui va devoir cravacher dans les prochains jours pour revenir. Ca commencera lundi, avec 338 kilomètres de spéciales entre Ha'il et Al Artawiya.

Al-Attiyah toujours dominateur, catastrophe pour Peterhansel et Sainz



Coup de théâtre dans la catégorie autos ! Même s'il savait qu'il aurait du mal à lutter pour la victoire cette année au volant de son Audi électrique, "Monsieur Dakar" Stéphane Peterhansel, l'homme aux 14 victoires, a tout perdu ce dimanche. Alors qu'il occupait la deuxième place de la spéciale, le pilote a arraché son train arrière et n'a pu repartir que cinq heures et demie plus tard ! Tout s'est en revanche parfaitement déroulé pour le grand favori de cette édition 2022, Nasser Al-Attiyah (Toyota). Le Qatari, déjà vainqueur de la demi-étape de samedi, a confirmé dimanche en s'imposant avec un peu plus de douze minutes d'avance sur Sébastien Loeb (Baharein Raid Xtreme) et 21 sur Martin Prokop (Benzina Orlen). Henk Lategan (Toyota), qui avait terminé quatrième samedi, a lui aussi tout perdu en crevant et perdant sa roue arrière à mi-spéciale. Et que dire de Carlos Sainz, qui roule aussi sur une Audi hybride, et qui s'est perdu vers le 250eme kilomètre ! L'expérimenté pilote espagnol a perdu plus de deux heures sur le vainqueur. Les écarts sont déjà conséquents, avec seulement cinq pilotes se tenant en une demi-heure. Et ils pourraient encore se creuser lors de l'étape de lundi...



RALLYE-RAID / DAKAR 2022

MOTOS

Classement de l'étape 1B (Ha'il - Ha'il, 514km dont 333km de spéciale) - Dimanche 2 janvier 2022

1- Daniel Sanders (AUS/Gas Gas Factory) en 3h43'10

2- Pablo Quintanilla (CHI/Honda) à 2'07

3- Matthias Walkner (AUT/KTM) à 8'31

4- Mason Klein (USA/KTM) à 8'44

5- Lorenzo Santolino (ESP/Sherco TVS) à 10'04

6- Adrien Van Beveren (FRA/Yamaha) à 10'06

...



Classement général (après 1 étape sur 12)

1- Daniel Sanders (AUS/Gas Gas Factory) en 4h38'40

2- Pablo Quintanilla (CHI/Honda) à 3'07

3- Matthias Walkner (AUT/KTM) à 11'06

4- Adrien Van Beveren (FRA/Yamaha) à 12'46

5- Mason Klein (USA/KTM) à 14'34

...



AUTOS

Classement de l'étape 1B (Ha'il - Ha'il, 514km dont 333km de spéciale) - Dimanche 2 janvier 2022

1- Nasser Al-Attiyah-Matthieu Baumel (QAT-AND/Toyota ) en 3h19'57

2-Sébastien Loeb-Fabian Lurquin (FRA-BEL/Bahrein Raid Xtreme) à 12'07

3- Martin Prokop-Viktor Chytka (RTC/Benzina Orlen) à 21'21

4- Lucio Alvarez-Armand Monleon (ARG-ESP/Toyota) à 26'31

5- Vladimir Vasilyev-Oleg Uperenko (RUS-UKR/VRT) à 27'52

...



Classement général (après 1 étape sur 12)

1- Nasser Al-Attiyah-Matthieu Baumel (QAT-AND/Toyota ) en 3h30'53

2-Sébastien Loeb-Fabian Lurquin (FRA-BEL/Bahrein Raid Xtreme) à 12'44

3- Martin Prokop-Viktor Chytka (RTC/Benzina Orlen) à 22'39

4- Lucio Alvarez-Armand Monleon (ARG-ESP/Toyota) à 27'42

5- Vladimir Vasilyev-Oleg Uperenko (RUS-UKR/VRT) à 28'58

...