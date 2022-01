Rallye-raid - Dakar (motos/E7) : Van Beveren prend la tête du général, Cornejo Florimo s'adjuge l'étape

Belle journée pour le Français. Ce dimanche, le pilote Adrien Van Beveren, pensionnaire de chez Yamaha, s'est emparé de la tête du classement général de l'édition 2022 du Dakar, dans la catégorie motos. Une position gagnée grâce à sa dixième place sur la septième étape, longue de 701 kilomètres, dont 402 kilomètres de spéciale, et qui reliait Riyadh à Al Dawadimir. Le Tricolore a échoué à 12 minutes 34 du vainqueur de cette fameuse étape, à savoir le Chilien José Ignacio Cornejo Florimo, pilote de chez Honda. Ces quatre dernières années, le Français n'avait pas pu terminer le rallye-raid.

Sunderland a perdu plus de vingt minutes et la tête du général

A l'arrivée, cette performance a fait couler quelques larmes au Tricolore, dans des propos rapportés par l'AFP : "J'ai essayé d'attaquer autant que je pouvais, je peux aller plus vite mais je ne peux pas contrôler la navigation en même temps. Vous savez d'où je reviens, aujourd'hui ça fait plaisir." Pour ce qui est des autres principaux protagonistes de cette course, l'Australien Daniel Sanders, sur sa KTM, qui occupait la troisième place du classement général, a dit adieu à la suite et fin de cette édition 2022 du Dakar, après avoir chuté lors de la liaison avant le départ. Emmené à l'hôpital, il ne souffrirait d'aucune blessure grave. Leader de ce même classement général avant le départ, l'Anglais Sam Sunderland a perdu plus de vingt minutes, tout comme son dauphin, à savoir l'Autrichien Matthias Walker. Tenant du titre, Kevin Benavides est désormais sur la troisième marche du podium du général.



RALLYE-RAID / DAKAR 2022

MOTOS

Classement de l'étape 7 (Riyadh - Al Dawadimir, 701km dont 402km de spéciale) - Dimanche 9 janvier 2022

1- José Ignacio Cornejo Florimo (CHI/Honda) en 3h28'46”

2- Kevin Benavides (ARG/KTM) à 54”

3- Joan Barreda Bort (ESP/Honda) à 2'51”

4- Luciano Benavides (ARG/Husqvarna) à 7'50”

5- Lorenzo Santolino (ESP/Sherco) à 8'29”

...

10- Adrien Van Beveren (FRA/Yamaha) à 12'34”

...



Classement général (après 7 étapes sur 12)

1- Adrien Van Beveren (FRA/Yamaha) en 23h45'02”

2- Matthias Walkner (AUT/KTM) à 5'12”

3- Kevin Benavides (ARG/KTM) à 5'23”

4- Sam Sunderland (GBR/GasGas) à 5'38”

5- Lorenzo Santolino (ESP/Sherco) à 6'34”

...