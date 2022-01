Rallye-raid - Dakar (motos/E4) : Barreda remporte l'étape, Sunderland reste leader

La plus longue étape du Dakar se déroulait ce mercredi, avec 465 kilomètres de spéciale en direction de Riyadh, avec une section roulante au menu, suivie de dunes et de rocailles. Et à ce petit jeu, avec Joan Barreda qui s'est montré le plus fort. L'Espagnol de l'écurie Honda, cinquième du Dakar en 2017, avant d'abandonner lors de quatre des cinq éditions suivantes, a pris la tête au pointage du kilomètre 158 et a su creuser l'écart jusqu'au bout, pour finalement l'emporter avec 4'37 d'avance sur son coéquipier Pablo Quintanilla et 6'53 sur l'ancien pilote MotoGP Danilo Petrucci, qui signe son meilleur résultat depuis le départ. Déjà vainqueur de la 2eme étape, Barreda s'offre donc sa deuxième victoire sur cette édition 2022, et se rattrape ainsi de sa mauvaise étape de mardi, où il avait terminé 24eme en perdant plus de dix minutes sur le vainqueur, Joaquim Rodrigues.

Sunderland perd du temps mais reste leader

RALLYE-RAID / DAKAR 2022

MOTOS

Classement de l'étape 4 (Al Qaisumah - Riyadh, 707km dont 465km de spéciale) - Mercredi 5 janvier 2022

12-

Adrien Van Beveren (FRA/Yamaha) à 15'05

Classement général (après 4 étapes sur 12)

3-

Adrien Van Beveren (FRA/Yamaha) à 4'54

Barreda remonte ainsi à la sixième place du classement général, à 13'12 de Sam Sunderland, toujours leader même s'il a fini à plus de dix minutes ce mercredi. L'Autrichien Matthias Walkner, huitième de l'étape, en profite pour chiper la deuxième place au Français Adrien Van Beveren, douzième.Sale journée en revanche pour l'Américain Skyler Howes et l'Australien Daniel Sanders, qui étaient quatrième et cinquième au classement général mercredi matin, ont perdu respectivement 21 et 18 minutes.2- Pablo Quintanilla (CHI/Honda) à 4'373- Danilo Petrucci (ITA/KTM) à 6'534- Rui Gonçalves (POR/Sherco) à 7'595- Lorenzo Santolino (ESP/Sherco) à 8'56......2- Matthias Walkner (AUT/KTM) à 3'004- Lorenzo Santolino (ESP/Sherco) à 10'285- Pablo Quintanilla (CHI/Honda) à 11'13...