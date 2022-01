Rallye-raid - Dakar (motos/E10) : Un Français en tête à deux jours de l'arrivée !

Van Beveren ne s'enflamme pas

RALLYE-RAID - W2RC / DAKAR 2022 (MOTOS)

10eme étape - Wadi Ad-Dawasir-Bisha (374km) - Mercredi 12 janvier 2022



Adrien Van Beveren (FRA/Yamaha) à 3'35



Classement général (après 10 étapes sur 12)



Adrien Van Beveren (FRA/Yamaha) en 33h27'06



Neuf ans après Cyril Desprès, et si un Français remportait de nouveau le Dakar en moto ? A deux jours de l'arrivée à Jeddah, c'est en tout cas un tricolore qui est en tête du classement général, avec une belle avance. Adrien Van Beveren (31 ans), membre de l'équipe Yamaha, a repris la tête du rallye, qu'il avait déjà occupée lundi, en terminant quatrième de la 10eme étape.s, devant Luciano Benavides (Husqvarna) et Joan Barreda (Honda). Mais cette étape a fait des dégâts, et notamment pour le leader du classement général Matthias Walkner, qui a commis une erreur de navigation en fin de spéciale et a perdu près de seize minutes sur le vainqueur. C'est encore pire pour le tenant du titre, Kevin Benavides (KTM), qui occupait la cinquième place du classement général et qui a abandonné en raison d'une panne mécanique après 130 kilomètres.Adrien Van Beveren prend donc les commandes à deux étapes de la fin, avec 5'59 sur son beau-frère Sam Sunderland (GasGas), qui a fini à plus de onze minutes de Price, 6'15 sur Pablo Quintanilla (Honda) et 8'24 sur Walkner. Mais le pilote français ne veut pas s'emballer : « J’ai fait mon étape à mon rythme en essayant de ne pas me perdre. Au dernier point, j’avais calculé et ça se profilait parfaitement pour demain, en partant un peu derrière. Mais là, ils ont joué la stratégie d’équipe.Malheureusement, Andrew (Short, 6eme de l'étape, ndlr) a fait moins bien que moi aujourd’hui, donc il ne pourra pas m’aider. Donc je vais être tout seul, à moi de jouer. Je ne sais pas ce que ça va donner, j’adore ouvrir. On donnera le meilleur. Je suis peut-être le seul à ne pas voir de stratégie, et peut-être que ça marchera comme ça. Peut-être que ça nous mènera à notre rêve. » Un rêve qui pourrait se réaliser dans 48 heures.Luciano Benavides (ARG/Husqvarna) à 2'09Joan Barreda Bort (ESP/Honda) à 3'21Lorenzo Santolino (ESP/Sherco) à 5'40...Sam Sunderland (GBR/GasGas) à 5'59Pablo Quintanilla (CHI/Honda) à 6'15Matthias Walkner (AUT/KTM) à 8'24Joan Barreda Bort (ESP/Honda) à 8'47