Rallye-raid - Dakar : Loeb et Elena se séparent

Elena : « Votre voiture n’est pas faite pour gagner »



Un #OeildeDanos un peu spécial ce soir ... (la vidéo complète sur ma page Facebook)



Bonne route mon pote, @SebastienLoeb ❤️ pic.twitter.com/pFPPG8CESd

— Daniel Elena (@DanosElena) March 16, 2021

14 victoires d'étapes sur le Dakar pour le duo Loeb-Elena

C’est la fin d’un couple mythique du sport automobile. Après 23 ans de collaboration, Sébastien Loeb et Daniel Elena ont annoncé leur séparation ce mardi via les réseaux sociaux. Ils ne participeront pas ensemble au prochain Dakar, le dernier grand objectif de la carrière du nonuple champion du monde des rallyes. « Rallye du Val d’Agout 1998, notre 1ère victoire scratch. Le début de nos succès en rallye mais surtout le début d’une amitié indéfectible.», écrit Loeb (47 ans) sur Twitter.Daniel Elena (48 ans) s’est quant à lui exprimé dans une vidéo, et il n’a pas caché sa déception, loin de là ! « J’ai reçu un coup de fil de Séb à 11h45 pour me dire qu’il ne repartirait avec moi sur le Dakar ou autres parce que l’équipe Prodrive a décidé que je ne faisais pas l’affaire, que je n’étais pas assez motivé, que je n’avais pas assez d’expérience, que j’avais fait trop d’erreurs de navigation cette année. (…), que ce soit de moi, de Nani Roma ou de Seb. Prodrive meilleure équipe du monde ? La dernière fois que vous avez gagné en WRC c’était en 2003. Depuis, Loeb et Elena sont arrivés. J’ai fait quelques erreurs de navigation cette année sur le Dakar, mais tout le monde en a fait. Seb, je n’ai rien contre toi, je serai toujours derrière toi. »En janvier dernier, Loeb et Elena avaient été contraints à l’abandon sur le Dakar, après avoir connu de nombreux problèmes techniques, notamment des crevaisons, et avoir perdu du temps en raison d’erreurs de navigation (Elena a notamment reconnu dans L’Equipe qu’il avait eu du mal à s’adapter à la tablette numérique qui remplace le road-book). Les deux amis se séparent donc sur un bilan assez extraordinaireSébastien Loeb dévoilera plus tard le nom de son prochain copilote, mais quoi qu’il arrive, c’est la fin d’une époque dans le monde du rallye.