Rallye-raid – Dakar : La 6eme étape raccourcie vendredi

Seulement 100 kilomètres au programme

RALLYE-RAID / DAKAR 2021

Classement général motos après 5 étapes (sur 12)

Classement général autos après 5 étapes (sur 12)

Stéphane Peterhansel-Edouard Boulanger (FRA-FRA/Mini) en 18h28’02”

Matthieu Baumel

FRA

La 5eme étape du Dakar, ce jeudi, était annoncée comme la plus difficile de cette édition se déroulant de nouveau entièrement en Arabie Saoudite, et elle a tenu toutes ses promesses, avec la victoire de Kevin Benavides malgré une chute en moto, et celle de Giniel de Villiers en auto, mais aussi les galères connues par Joan Barreda, Ricky Brabec, Sébastien Loeb ou encore Henk Lategan. Les pilotes de moindre renom ont évidemment connu leur lot de problèmes également, et beaucoup ont eu mal à rallier l’arrivée,« En raison des difficultés rencontrées par de nombreux concurrents pour boucler le parcours de la 5eme étape, la décision a été prise de retarder de 1h30 le départ des pilotes et équipages du bivouac de Al Qaisumah. Le parcours de la spéciale de l’étape 6 a quant à lui été raccourci d’une centaine de kilomètres afin d’alléger le programme. Toutefois, ce sont tout de même du sable et des dunes qui attendent les concurrents. Si les aptitudes en navigation joueront toujours un rôle déterminant sur l’issue de cette spéciale, le physique des pilotes sera également mis à rude épreuve. Un effort conséquent avant de mériter pleinement la journée de repos qui sera observée à Ha’il », expliquent les organisateurs.Xavier de Soultrait (FRA/Husqvarna) à 2’31”Jose Ignacio Cornero (CHL/Honda) à 3’42”Toby Price (AUS/KTM) à 3’43”Sam Sunderland (GBR/KTM) à 6’06”Nasser Al-Attiyah-(QAT-/Toyota) à 6’11”Carlos Sainz-Lucas Cruz (ESP-ESP/Mini) à 48’13”Jakub Przygonski – Timo Gottschalk (POL/ALL/Overdrive) à 1h04’49”Martin Prokop – Viktor Chytka (RTC/Benzina Orlen) à 1h10’32”