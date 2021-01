Rallye-raid - Dakar (E9) : Un jour quasi-parfait pour Cornejo

Price abandonne !

RALLYE-RAID / DAKAR 2021

9eme étape motos - Neom - Neom (579 km, dont 465 km de spéciale) - Mardi 12 janvier 2021



1- Kevin Benavides (ARG/Honda) en 4h49'15



2- Jose Ignacio Cornejo (CHI/Honda) à 1'34



3- Ricky Brabec (USA/Honda) à 8'18

4- Sam Sunderland (GBR/KTM) à 11''11



Adrien Van Beveren (FRA/Yamaha) à 13'52

...

Classement général motos après 9 étapes (sur 12)



Adrien Van Beveren (FRA/Yamaha) à 1h02'48



Belle opération pour Jose Ignacio Cornejo ! Le pilote chilien est plus que jamais en tête du Dakar, à trois jours de l'arrivée finale, après la 9eme étape qui l'a vu terminer deuxième et qui a été marquée par l'abandon de son principal rival. Lors de cette boucle de 465 kilomètres autour de Neom, Cornejo, vainqueur lundi, a ouvert la voie, et comme ses prédécesseurs, n'a pas réussi à remporter la spéciale (aucun motard n'a gagné deux étapes de suite cette année).Il s'agit de sa deuxième victoire en spéciale sur ce Dakar 2021, ce qui va le consoler d'avoir vu son frère Luciano abandonner ce mardi, en raison d'une chute.Un autre pilote a fini à l'hôpital, et pas n'importe qui !L'Australien, vainqueur du Dakar en 2016 et 2019, ne réussira donc pas le triplé et laisse le champ libre à Cornejo, qui compte désormais 11'24 d'avance sur Benavides au général. Le meilleur Français de ce Dakar (suite à l'abandon de Xavier De Soultrait lundi), Adrien Van Beveren, a pris la cinquième place de l'étape (arrivé troisième, il va voir Sunderland et Brabec se faire recréditer d'une quinzaine de minutes pour être restés auprès de Price), à 13'52 de l'Argentin, et remonte de la 14eme à la 9eme place du général.Kevin Benavides (ARG/Honda) à 11'24Sam Sunderland (GBR/KTM) à 15'34Ricky Brabec (USA/HOnda) à 24'26Joan Barreda (ESP/Yamaha) à 29'......