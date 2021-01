Rallye-raid - Dakar (E8) : Cornejo enfonce le clou, De Soultrait à l'hôpital

Jose Ignacio Cornejo peut commencer à y croire ! Le pilote chilien de l'écurie Honda, qui avait pris la tête du classement général dimanche pour une seconde devant Toby Price (KTM), compte désormais 1'06 d'avance sur l'Australien, après sa victoire sur la 8eme étape du Dakar ce lundi, sa première de l'édition 2021. Cette spéciale de 375 kilomètres faite de sable et de cailloux a été serrée, et c'est Toby Price qui l'a menée le plus souvent, mais de quelques secondes, avant de se faire souffler la victoire sur le fil par Cornejo. Price a fini à 1'05 et Ricky Brabec, le tenant du titre et qui a ouvert la spéciale ce lundi, à 2'50. Cornejo (4eme du Dakar 2020) et Price (vainqueur en 2016 et 2019) ont désormais une belle avance sur leurs poursuivants (Sam Sunderland pointe à 5'59 de Cornejo, sur sa KTM) et la victoire finale pourrait bien se jouer entre les deux motards vendredi. La mauvaise nouvelle du jour est pour le Français Xavier De Soultrait (Husqvarna), qui était quatrième du classement général et qui a lourdement chuté au kilomètre 257. Il a été héliporté, conscient, à l'hôpital de Tabouk.

RALLYE-RAID / DAKAR 2021

8eme étape motos - Sakaka - Neom (709 km, dont 375 km de spéciale) - Lundi 11 janvier 2021



1- Jose Ignacio Cornejo (CHI/Honda) en 3h08'40



Adrien Van Beveren (FRA/Yamaha) à 12'48

Classement général motos après 8 étapes (sur 12)



Adrien Van Beveren (FRA/Yamaha) à 50'30



A quatre jours de l'arrivée finale du Dakar,Toby Price (AUS/KTM) à 1'05Ricky Brabec (USA/Honda) à 2'50Sam Sunderland (GBR/KTM) à 3'46Kevin Benavides (ARG/Honda) à 5'29......Toby Price (AUS/KTM) à 1'06Sam Sunderland (GBR/KTM) à 5'59Kevin Benavides (ARG/Honda) à 12'58Joan Barreda (ESP/Yamaha) à 16'05......