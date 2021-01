Rallye-raid - Dakar (E4) : De Soultrait prend les commandes !

RALLYE-RAID / DAKAR 2021

4eme étape motos - Wadi Ad-Dawasir - Riyad (813km dont 337km de spéciale) - Mercredi 6 janvier 2021



Depuis 2013 et la victoire de Cyril Desprès en Amérique du Sud, aucun Français n'a réussi à remporter le Dakar en moto. 2021 pourrait marquer la fin de la disette, puisqu'après un tiers de course (4 étapes sur 12), c'est Xavier de Soultrait qui est en tête du classement général ! Le pilote Husqvarna de 32 ans, régulier depuis le début de la course (6eme puis 10eme puis 6eme), a terminé cinquième de la 4eme étape ce mercredi, entre Wadi Ad-Dawasir et Riyad (337km), ce qui lui permet de prendre la tête du classement.L'ancien leader Skyler Howes (KTM) a quant à lui eu du mal ce mercredi, et a perdu plus de treize minutes sur Barreda, pour se retrouver cinquième du général, à 4'26 de de Soultrait. Le tenant du titre Ricky Brabec (Honda) a lui aussi perdu du temps. Il est désormais quinzième du classement. Toby Price (KTM), vainqueur d'étape mardi, qui a dû ouvrir la route lors de cette étape jugée roulante, n'a pu faire mieux que 22eme, à 14'42 de Barreda. Jeudi, c'est l'étape annoncée comme la plus difficile de ce Dakar 2021 qui sera au menu, entre Riyad et Buraydah. De quoi bouleverser le classement une nouvelle fois ?Ross Branch (BOT/Yamaha) à 5"57Daniel Sanders (AUS/KTM) à 6'09Luciano Benavides (ARG/Husqvarna) à 6'22...Joan Barreda Bort (ESP/Honda) à 15"Kevin Benavides (ARG/Honda) à 3'24Ross Branch (BOT/Yamaha) à 4'24Skyler Howes (USA/KTM) à 4'26