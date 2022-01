Rallye-raid - Dakar (autos/E7) : Loeb s'adjuge l'étape et reprend la deuxième place du général

Journée presque parfaite pour le Français. Ce dimanche, Sébastien Loeb a remporté la septième étape de cette édition 2022 du Dakar, entre Riyadh et Al Dawadimi. Une étape longue de 701 kilomètres dont 402 kilomètres de spéciale. Avec ce probant succès, le Tricolore en a également profité pour reprendre la deuxième place du classement général de la prestigieuse épreuve de rallye-raid. Devant et plus que jamais leader de la compétition, Nasser al-Attiyah, au volant de sa Toyota, reste à bonne distance.

Belle quatrième place sur l'étape du jour pour Peterhansel

A l'arrivée et dans des propos rapportés par l'AFP, le Français Sébastien Loeb s'est penché un peu plus sur sa journée : "On a eu des problèmes de pression sur les 50 derniers km, la voiture n'avance plus, accélère... On se demandait si elle n'allait pas finir par s'arrêter à trois kilomètres de l'arrivée." Outre la deuxième place, Loeb en a également profité pour grappiller cinq petites minutes au leader du classement général. Malgré tout, al-Attiyah reste donc plus que jamais hors de portée. Signe de la bonne forme de Toyota sur cette édition 2022 du Dakar, deux autres membres de cette équipe sont présents dans le Top 5 du classement général, à savoir le Saoudien Yazeed al-Rajhi ainsi que l'Argentin Lucio Alvarez, respectivement cinquième et septième du jour, mais troisième et quatrième au général. A noter également la quatrième place sur l'étape du jour pour Stéphane Peterhansel, pas épargné sur ce Dakar.



AUTOS

Classement de l’étape 7 (Riyadh - Al Dawadimi, 701km dont 402km de spéciale) – Dimanche 9 janvier 2022

1- Sébastien Loeb -Fabian Lurquin ( FRA -BEL/Bahrein Raid Xtreme) en 3h09'32”

2- Nasser Al-Attiyah-Matthieu Baumel (QAT-AND/Toyota) à 5'26”

3- Carlos Sainz-Lucas Cruz (ESP-ESP/Audi) à 7'43”

4- Stéphane Peterhansel-Edouard Boulanger (FRA-FRA/Audi) à 9'40”

5- Yazeed Al-Rajhi-Michael Orr (SAU-GBR/Toyota) à 10'03”

...



Classement général (après 7 étapes sur 12)

1- Nasser Al-Attiyah-Matthieu Baumel (QAT-AND/Toyota ) en 23h52'22”

2- Sébastien Loeb -Fabian Lurquin ( FRA -BEL/Bahrein Raid Xtreme) à 44'59”

3- Yazeed Al-Rajhi-Michael Orr (SAU-GBR/Toyota) à 53'31”

4- Lucio Alvarez-Armand Monleon (ARG-ESP/Toyota) à 1h15'09”

5- Jakub Przygonski-Timo Gottschalk (POL-ALL/Mini) à 1h30'04”

...