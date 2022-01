Rallye-raid - Dakar (autos/E10) : Peterhansel tient son étape, Loeb grignote

Une victoire d'étape de plus pour "Monsieur Dakar" ! Hors du coup au classement général (35eme), Stéphane Peterhansel voulait mettre un point d'honneur à conclure ce Dakar 2022 avec une victoire d'étape. Et il l'a fait ce mercredi, signant ainsi sa 49eme victoire en auto (pour revenir à une victoire du record d'Ari Vatanen), la 82eme au total, lui qui en avait déjà gagné 33 en moto entre 1988 et 1998. Le pilote de 56 ans a bouclé l'étape de 374 kilomètres en 2h52 au volant de son Audi électrique, devançant son coéquipier Carlos Sainz de 2'06. « C’est une des premières spéciales claires, sans problème d’amortisseur, sans crevaison et sans souci de navigation. Depuis la deuxième semaine, on n’a rien eu comme gros problème technique, donc ça progresse et on se fait plaisir en roulant avec, s'est réjoui Peterhansel. Je ne suis pas forcément un aligneur de scratchs, mais chaque pilote Audi a gagné une étape, c’est très positif. La première fois qu’une voiture électrique a gagné sur le Dakar avec Carlos, c’était important, maintenant on confirme la performance. Et ça fait du bien au moral, surtout après un début de rallye compliqué. On doit gagner en 2023, il n’y a pas d’autre solution. Il faut en tout cas qu’on soit prêt. Ensuite ce n’est jamais facile, une erreur de navigation qui fait perdre 1h30, et on ne peut plus gagner même avec la meilleure voiture du monde ».Même si elles ne jouent pas la victoire finale cette année (une seule voiture dans le Top 10), les Audi RS Q e-tron brillent tout de même, puisque en plus de Peterhansel, Sainz et Mattias Ekstrom ont également glané une victoire d'étape chacun lors de cette édition 2022.

Al-Attiyah assure

RALLYE-RAID - W2RC / DAKAR 2022 (AUTOS)

10eme étape -Wadi Ad-Dawasir - Bisha (374km) - Mercredi 12 janvier 2022

Stéphane Peterhansel-Edouard Boulanger (FRA/Audi) en 2h52'43

Classement général (après 10 étapes sur 12)

Pour ce qui est du classement général, aucun gros changement n'est à signaler ce mercredi. Large leader, Nasser Al-Attiyah (Toyota) n'a pas pris de risques à deux jours de l'arrivée finale et son dauphin Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) lui a seulement repris 1'25, pour désormais compter 32'40 de retard sur le Qatari. Loin derrière, Yazeed Al-Rajhi (Toyota Overdrive) complète le podium provisoire à 55'48. « On a fini l’étape sans laisser échapper trop de temps, on ne perd qu’une minute sur Séb’, cela nous offre une bonne position de départ pour demain, a confié le leader.J’ai dit que je ne voulais pas prendre de risque, juste avoir un bon rythme, terminer à une minute de Séb’ dans ces conditions ou comme on l’a fait hier, c’est très bien. Ce n’est pas fini, il reste encore deux jours et c’est difficile jusqu’au podium. On pense à la victoire depuis le premier jour. On ne cherche pas à gagner les étapes. L’an passé nous en avons gagné sept et terminé deuxième, cette année nous n’en avons gagné que deux et on est en tête. »Carlos Sainz-Lucas Cruz (ESP/Audi) à 2'06Orlando Terranova-Daniel Oliveras Carreras (ARG-ESP/Bahrain Raid Xtreme) à 3'59Henk Lategan-Brett Cummings (AFS-AFS/Toyota) à 4'11-Fabian Lurquin (-BEL/Bahrain Raid Xtreme) à 4'25-Fabian Lurquin (-BEL/Bahrain Raid Xtreme) à 32'40Yazeed Al-Rajhi-Michael Orr (ARS-GBR/Toyota Overdrive) à 55'48Orlando Terranova-Daniel Oliveras Carreras (ARG-ESP/Bahrain Raid Xtreme) à 1h29'18Giniel de Villiers-Dennis Murphy (AFS-AFS/Toyota) à 1h45'42