Rallye-raid - Dakar 2022 : Le parcours des 12 étapes dévoilé

On savait déjà que le Dakar 2022 se déroulerait pour la troisième année d'affilée en Arabie Saoudite, et notamment dans l’"Empty Quarter" (le « quart vide »), un immense désert grand comme la France situé dans le sud-est du pays. On sait désormais à quoi ressemblera dans le détail cette future édition du plus grand rallye-raid du monde, désormais intégré au championnat du monde des rallye-raid, tout comme l'Abu Dhabi Desert Challenge (en mars), le Kazakhstan Rally (en avril), le Rally Andalucia (en juin) et le Rallye du Maroc (en octobre). Au total, 430 véhicules prendront le départ de cette 44eme édition du Dakar à partir du 1er janvier, avec un prologue de 19 kilomètres entre Jeddah et Ha'il, qui permettra aux quinze premiers de choisir leur position de départ le lendemain. Les six premières étapes mèneront ensuite les pilotes jusqu'à Riyadh, la capitale, où se tiendra la journée de repos le 8 janvier. Puis les six dernières étapes conduiront les rescapés jusqu'à Jeddah, après un total de 4 258 kilomètres de spéciales (plus de 8000 kilomètres en tout).

Des véhicules hybrides au départ

"Il y est question de sable, l’une des spécialités locales, que l’on déguste à volonté sous forme de dunes, de pistes, servies dans des teintes allant de l’ocre au mordoré en passant par le safran et parfois même avec des nuances de corail," a promis le directeur du Dakar David Castera. La grande nouveauté de cette édition 2022 sera l'apparition d'une catégorie de voitures hybrides, avec quatre véhicules au départ (trois Audi, dont celle de Stéphane Peterhansel, recordman de victoires sur le Dakar, et une GCK de Guerlain Chicherit). A terme, le Dakar envisage d'ailleurs de réunir uniquement des véhicules à faible émission de carbone à l'horizon 2030.

Here it is...

👇 The official route of Dakar 2022!

🚩 Ha'il - Jeddah 🏁

📏 8 375km (4 258km of SS)



➡️ #Dakar2022 pic.twitter.com/pjl3MTmV5x



— DAKAR RALLY (@dakar) November 28, 2021

Le parcours complet

Prologue (1er janvier) : Jeddah - Ha'il (19km de spéciales)Etape 1 (2 janvier) : Ha'il - Ha'il (334km)Etape 2 (3 janvier) : Ha'il - Al Artawiyah (339km)Etape 3 (4 janvier) : Al Artawiyah - Al Qaisumah (368km)Etape 4 (5 janvier) : Al Qaisumah - Riyadh (465km)Etape 5 (6 janvier) : Riyadh - Riyadh (348km)Etape 6 (7 janvier) : Riyadh - Riyadh (421km)Jour de repos le 8 janvierEtape 7 (9 janvier) : Riyadh - Al Dawadimi (401km)Etape 8 (10 janvier) : Al Dawadimi - Wadi Ad Dawasir (394km)Etape 9 (11 janvier) : Wadi Ad Dawasir - Wadi Ad Dawasir (287km)Etape 10 (12 janvier) : Wadi Ad Dawasir - Bisha (374km)Etape 11 (13 janvier) : Bisha - Bisha (345km)Etape 12 (14 janvier) : Bisha - Jeddah (163km)