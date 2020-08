Porsche : Jani remplacé par Wehrlein la saison prochaine

Un duo 100% allemand pour Porsche pour la saison 2020-2021 de Formule E, qui deviendra officiellement un championnat du monde FIA. Alors que la marque de Stuttgart a aligné une paire composée d’André Lotterer, arrivé en provenance de DS Techeetah, et de son ancien pilote en championnat du monde d’endurance, Neel Jani, il va y avoir du changement dès la première manche de la saison prochain, programmée le 16 janvier 2021 à Santiago du Chili. Parti à la surprise générale de l’écurie Mahindra avant la conclusion de la saison 2019-2020 à Berlin, avec le titre remporté par le Portugais Antonio Felix da Costa, Pascal Wehrlein s’est officiellement engagé avec Porsche pour une saison. Pilote Mercedes en DTM au début de sa carrière, discipline dont il a été champion en 2015, Pascal Wehrlein s’est fait connaître au travers de ses deux saisons en F1 avec Manor en 2016 puis avec Sauber en 2017.





Wehrlein : « Une opportunité fantastique »



L’Allemand a également été pilote de réserve de Ferrari en 2019 avec des liens distendus avec l’écurie italienne en 2020. Après deux saisons chez Mahindra, le pilote de 25 ans se lance dans un nouveau défi en devenant pilote officiel Porsche. « C’est un grand honneur pour moi de représenter Porsche lors du championnat du monde de Formule E 2020-2021. J’ai toujours suivi l’histoire unique en sport automobile de la marque. J’ai un immense respect pour la success story légendaire de Porsche, a déclaré le natif de Sigmaringen dans un communiqué. Devenir pilote d’usine pour l’écurie Porsche est une opportunité fantastique. Je veux remercier tout le monde chez Porsche pour m’offrir cette chance et faire confiance en mes capacités. Je suis impatient de connaître l’équipe et de commencer à travailler aussi vite que possible. » Il remplace ainsi Neel Jani après seulement un an mais le Suisse reste engagé avec la marque allemande, dans un projet encore non identifié sur fond de rumeur d’un retour en endurance avec la future réglementation LMDh « Nous voulons remercier Neel Jani pour son exceptionnel engagement, a déclaré Fritz Enzinger, patron de Porsche Motorsport. Neel restera avec Porsche, nous le reverrons très bientôt dans de futurs projets dans le sport automobile et j’en suis ravi. » Une déclaration qui augure de surprises venant de la marque de Stuttgart.

Massa quitte Venturi avant la fin de son contrat



Engagé avec la formation monégasque Venturi, qui évolue avec des Mercedes, Felipe Massa n’ira pas au-delà de son contrat de trois ans. Après deux saisons en Formule E, le pilote brésilien a confirmé qu’il quittait la discipline à l’issue de la dernière manche de la saison 2019-2020, disputée ce jeudi à Berlin. « Quitter une écurie n'est jamais une décision facile. Nous conserverons quelques beaux souvenirs et cette opportunité m'aura donné l'occasion de découvrir quelque chose de complètement nouveau, a déclaré l’ancien pilote Ferrari dans un communiqué. Ces deux saisons n'ont malheureusement pas donné les résultats escomptés et ce pour différentes raisons. » Venturi n’a pas encore communiqué son choix en vue de la saison prochaine.