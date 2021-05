Moto2 / Moto3 - GP de France : Fernandez et Garcia s'imposent au Mans

Garcia renoue avec le succès en Moto3

Raul Fernandez fait forte impression.Parti en pole position, l'Espagnol a repris la tête au 5eme tour et ne l'a ensuite plus lâché, alors que Marco Bezzecchi et Joe Roberts étaient devant. Derrière, Fernandez a tenu bon et a confirmé son début de saison très prometteur, lui qui fait ses débuts dans la catégorie. Au final, Remy Gardner et Marco Bezzecchi accompagnent l'Espagnol sur le podium, ce qui permet à KTM de s'offrir un joli doublé ce dimanche.Vainqueur l'an dernier au Mans, le Britannique Sam Lowes s'est en revanche raté et pointe désormais au 4eme rang du classement.Après le Grand Prix de Valence en 2019, l'Espagnol a remporté une nouvelle course dans la catégorie, lors du GP de France. Parti à la 8eme place sur la grille, le pilote de l'équipe Aspar Team a pris les commandes dès le 3eme tour, a résisté au retour de Filip Salac pour s'offrir un nouveau succès en Moto3. A l'arrivée sur le circuit Bugatti du Mans, Garcia devance le Tchèque (Honda) et Riccardo Rossi (KTM), pour la première fois de leur carrière sur le podium.Alors que Niccolo Antonelli, Darryn Binder, Jaume Masia et Andrea Migno ne se sont pas illustrés, le vainqueur du jour en profite en plus pour passer 2eme au classement des pilotes. Avec 54 points d'avance sur ce dernier, Pedro Acosta, parti 21eme et qui a terminé 8eme, reste largement en tête du Championnat du monde de Moto3.