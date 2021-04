Moto : Les 24 Heures du Mans reportées et peut-être annulées

Quelques heures après que les organisateurs du Grand Prix de France de MotoGP ont annoncé que la course se déroulerait bien le 16 mai, comme prévu, sur le circuit Bugatti (avec ou sans public, la question reste posée), une autre épreuve automobile mancelle a moins de chance. Les 24 Heures du Mans Motos, qui se déroulent au même endroit, n’auront pas lieu les 17 et 18 avril comme l’indiquait le calendrier 2021. Elles seront, au mieux, reportées. « L'Automobile Club de l'Ouest et la Préfecture de la Sarthe, en accord avec la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM), la Fédération Française de Motocyclisme (FFM) et Eurosport Events, promoteur du Championnat du Monde FIM EWC, ont pris la décision d'annuler la 44e édition des 24 Heures Motos. Le contexte sanitaire actuel, qui engendre une forte tension hospitalière, ne permet pas la tenue de l'épreuve dans les conditions de sécurité nécessaires. L'ACO travaille actuellement sur la possibilité de reporter l'épreuve à une date ultérieure. Une communication sera faite à ce sujet dans les dix prochains jours », dit le communiqué des organisateurs.

Les 24 Heures du Mans Autos reportées en août

« Annuler les 24 Heures Motos est une décision particulièrement difficile, regrette Pierre Fillon, président de l’Automobile club de l’Ouest. Malheureusement, le contexte sanitaire actuel ne permet pas de garantir nos standards en matière d'organisation. J'ai une pensée particulière pour l'ensemble du personnel médical, particulièrement sollicité depuis plus d'un an désormais. Nous travaillons sans relâche pour trouver une date de repli à cette 44eme édition. » Même son de cloche du côté de Sébastien Poirier, président de la Fédération française de motocyclisme : « L'annulation d'une épreuve n'est jamais chose aisée, et je tiens à apporter mon plein soutien à l'ACO. Nous continuerons à épauler du mieux que nous pouvons l'ensemble des concurrents et espérons les retrouver sur la grille de départ du Circuit Bugatti très prochainement. L’heure est à la solidarité avec le personnel soignant et c’est ensemble que nous sortirons ce cette crise » Rappelons que les 24 du Mans autos, prévues dans un premier temps les 12 et 13 juin, auront finalement lieu les 21 et 22 août, afin d’augmenter les chances de pouvoir recevoir du public.