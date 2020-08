Moto - Endurance : L'édition 2020 du Bol d'Or annulée par les organisateurs

⚠️ANNULATION DE LA 84ème ÉDITION DU BOL D’OR⚠️



Le Bol d’Or remplacé par une épreuve au Portugal

Les motos n’arpenteront pas le tracé du Circuit Paul-Ricard du Castellet entre le 18 et le 20 septembre prochain. Les organisateurs du Bol d’Or ont annoncé ce lundi par voie de communiqué l’annulation de l’édition 2020 de l’épreuve, qui devait être la finale de la saison 2019-2020 du championnat du monde d’endurance moto. Une décision radicale qui est justifiée par le retrait de la dérogation accordée par la préfecture du Var permettant initialement au public de venir assister à l’épreuve. Le préfet, prenant acte de la décision du gouvernement d’interdire jusqu’au 30 octobre les rassemblements de plus de 5000 personnes et face à la situation sanitaire dans la région, a préféré renoncer à son engagement, imposant ainsi aux organisateurs de renoncer.Une décision que les organisateurs ont dû prendre la mort dans l’âme, l’absence de public mettant en péril l’équilibre économique de l’épreuve. « Nous avons espéré une amélioration de la crise sanitaire et avons œuvré jusqu’au bout pour que le Bol d’Or ait lieu dans le plus strict respect des mesures barrières qui nous ont été recommandées, a confié dans un communiqué Sophie Casanovas, président de Larivière Organisation, société organisatrice de l’épreuve. Malheureusement cela n’est pas possible et nous en sommes profondément désolés, autant pour les équipes, que pour nos partenaires, nos fidèles visiteurs, et tous les acteurs qui participent à cette course mythique. Une passion commune nous animait ces dernières semaines, nous voulions y croire et avions à cœur de tous nous retrouver en septembre pour célébrer le sport moto. Ce n’est que partie remise. » Dans la foulée, la Fédération Internationale de motocyclisme a annoncé que le Bol d’Or serait remplacé au calendrier par une épreuve de douze heures à Estoril, au Portugal, le 27 septembre prochain. Une course qui sera la finale de la saison, les 8 Heures de Suzuka ayant déjà été annulées.