Moto: Décès d'un jeune pilote de 14 ans

Moins de deux mois après le décès de Jason Dupasquier, 19 ans, le monde de la moto est une nouvelle fois endeuillé. Ce dimanche, sur le circuit de Motorland d'Aragon, en Espagne, c’est le jeune Hugo Millan, 14 ans, qui a perdu la vie lors d’une course comptant pour l’European Talent Cup, un championnat pour les pilotes adolescents ayant l’objectif d’intégrer un jour le circuit professionnel. Alors qu’il avait chuté à treize tours de l’arrivée, le jeune pilote espagnol n’a pas eu le temps de se relever pour évacuer le circuit, percuté par le Polonais Oweg Pawelec, qui n’a rien pu faire pour l’éviter. D’abord soigné sur la piste, puis transféré par hélicoptère à l’hôpital de Saragosse, le jeune pilote est finalement décédé dans le service de soins intensifs de l’hôpital.

We are deeply saddened to report that Hugo Millán succumbed to his injuries after a crash in the HETC race.