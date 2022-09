IndyCar : Power remporte un deuxième titre, Palou termine la saison sur une bonne note

Palou s’est envolé, Power a géré pour le titre

INDYCAR / GRAND PRIX DE MONTEREY

Classement final - 95 tours (342,190km) - Dimanche 11 septembre 2022

Classement final du championnat

Will Power attendait ça depuis huit ans. Sacré champion IndyCar pour la première fois en 2014, l’Australien est allé chercher une deuxième couronne à l’issue de la dernière manche de la saison alors qu’il restait encore cinq candidats quand le drapeau vert a été déployé pour lancer les 95 tours du Grand Prix de Monterey, disputé sur le légendaire circuit de Laguna Seca. Auteur de la pole position, battant par la même occasion le record détenu depuis des décennies par Mario Andretti, Will Power a su garder la main au premier virage et a tiré parti de ses pneus tendres pour creuser un petit écart sur Alexander Rossi et Pato O’Ward. A l’issue du 15eme tour, le leader est passé au stand pour chausser des pneus durs et a repris la piste en quatrième position juste derrière son coéquipier et rival pour le titre Josef Newgarden, qui a opté pour ces pneus durs au départ, partant du fond de la grille après des qualifications manquées ce samedi. Sur une stratégie inversée pour le début de course, Alex Palou a su profiter du potentiel de ses pneus tendres sur son deuxième relais pour remonter et laisser sur place un Will Power pas décidé à ruiner sa course dans un combat pas forcément utile.Le champion IndyCar en titre a alors pu s’envoler… jusqu’à la neutralisation de la course au 38eme tour, la monoplace de Callum Ilott étant arrêtée au bout de la ligne des stands. La relance décidée quatre tours plus tard a vu Alex Palou garder l’avantage quand, quelques boucles plus tard, Will Power n’a pas défendu outre mesure sa place dans le mythique « corkscrew » face à un Josef Newgarden offensif. C’est ensuite Romain Grosjean qui a mis sous pression l’Australien, mais ce dernier a tenu bon. A l’avant, Alex Palou était dans son monde et a laissé tout le monde sur place pour s’imposer avec une marge de 30 secondes sur Josef Newgarden et Will Power. Avec un total de 560 points, l’Australien est sacré champion IndyCar devant son coéquipier du Team Penske. Côté Français, Romain Grosjean a longtemps été dans le Top 5 mais, en difficulté avec ses pneus dans les derniers tours, il a cédé face au rookie de l’année Christian Lundgaard et Scott McLaughlin pour prendre la septième place. Simon Pagenaud, de son côté, termine sa première saison avec Meyer Shank Racing sur une 17eme place à un tour du vainqueur.Josef Newgarden (USA/Team Penske) à 30’’3812Will Power (AUS/Team Penske) à 33’’8528Felix Rosenqvist (SUE/Arrow McLaren SP) à 35’’5322Christian Lundgaard (DAN/Rahal Letterman Lanigan Racing) à 50’’8901Romain Grosjean (FRA/Andretti Autosport) à 57’’9853Simon Pagenaud (FRA/Meyer Shank Racing) à 1 tour- Josef Newgarden (USA/Team Penske) 544- Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi Racing) 521Alex Palou (ESP/Chip Ganassi Racing) 510Scott McLaughlin (NZL/Team Penske) 510Romain Grosjean (FRA/Andretti Autosport) 328Simon Pagenaud (FRA/Meyer Shank Racing) 314