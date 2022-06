IndyCar : Power l'emporte à Detroit, Pagenaud et Grosjean pas dans le coup

L’IndyCar ne fait pas de pause. Une semaine après la victoire de Marcus Ericsson lors des 500 Miles d’Indianapolis, les pilotes avaient rendez-vous ce dimanche à Detroit pour la dernière course organisée sur le circuit de Belle Isle. En effet, dès 2023, l’épreuve se déroulera au cœur de « Motor City ». Parti de la pole position, Josef Newgarden a conservé la main devant Simon Pagenaud et Takuma Sato. Mais, très vite, la stratégie s’est invitée en course avec Alexander Rossi qui a basculé sur trois arrêts en plongeant dans la ligne des stands dès le 4eme tour. Will Power a suivi un tour plus tard tout comme Scott Dixon. Profitant des difficultés des pilotes chaussant des pneus tendres, l'Australien a pu remonter dans le peloton. A l’issue de la première vague d’arrêts, le pilote Penske a tenu derrière lui Scott Dixon, Alex Palou, Alexander Rossi et Kyle Kirkwood. Grâce à un rythme solide, Will Power a pu creuser l’écart sur ses poursuivants avant le deuxième passage par les stands.

Rossi n’a pas pu revenir sur Power

Au 48eme tour, Alexander Rossi a effectué son troisième et dernier arrêt et, ressorti à la deuxième place, il s’est mis en chasse derrière le leader incontesté de ce Grand Prix de Detroit. Son avance d’une dizaine de secondes à sept tours de la fin a été mise à mal par le trafic, ce qui a permis à Alexander Rossi, qui s’est engagé en faveur de McLaren pour la saison prochaine, de se rapprocher. Toutefois, sur la ligne d’arrivée, Will Power s’impose avec un peu plus d’une seconde d’avance sur l’Américain quand Scott Dixon complète le podium à sept secondes. Côté Français, avec une stratégie moins efficace, Simon Pagenaud termine à la neuvième position. Une semaine après son accident à Indianapolis, Romain Grosjean a connu un jour sans avec une 17eme place après s’être élancé en 12eme position. Profitant de la septième place de Marcus Ericsson, Will Power profite de sa victoire pour reprendre les rênes du classement du championnat devant le Suédois et Pato O’Ward, cinquième ce dimanche à Detroit.



INDYCAR / GRAND PRIX DE DETROIT

Classement final - 70 tours (265,860km) - Dimanche 5 juin 2022

1- Will Power (AUS/Team Penske) en 1h32’08’’8183

2- Alexander Rossi (USA/Andretti Autosport) à 1’’0027

3- Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi Racing) à 7’’1239

4- Josef Newgarden (USA/Team Penske) à 10’’6716

5- Pato O’Ward (MEX/McLaren) à 11’’2348

…

9- Simon Pagenaud (FRA/Meyer Shank Racing) à 41’’2942

…

17- Romain Grosjean (FRA/Andretti Autosport) à 1 tour

…



Classement du championnat après 7 courses (sur 17)

1- Will Power (AUS/Team Penske) 255 points

2- Marcus Ericsson (SUE/Chip Ganassi Racing) 252

3- Pato O’Ward (MEX/McLaren) 243

4- Alex Palou (ESP/Chip Ganassi Racing) 241

5- Josef Newgarden (USA/Team Penske) 208

…

8- Simon Pagenaud (FRA/Meyer Shank Racing) 179

…

14- Romain Grosjean (FRA/Andretti Autosport 141

…