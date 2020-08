IndyCar : Pagenaud et Alonso partiront loin à Indianapolis

Les espoirs de doublé de Simon Pagenaud à Indianapolis ont pris du plomb dans l’aile ce samedi. Le pilote français, tenant du titre sur la course automobile la plus populaire des Etats-Unis, n’a en effet signé que le 25eme temps des qualifications, au volant de sa Chevrolet. Pagenaud, qui était parti en pole l’an passé, a signé un temps cumulé sur ses quatre tours de 2'37"3180, soit à une seconde et 710 millièmes du meilleur temps, réalisé par l’Américain Marco Andretti au volant de son… Andretti, du nom de l’écurie de son père Michael. Andretti, ainsi que les huit autres pilotes ayant réussi les neuf meilleurs temps, se retrouveront dimanche pour déterminer qui partira en pole. Ce qui ne sera donc pas le cas de Pagenaud, qui partira loin derrière, mais juste devant un certain Fernando Alonso.

Alonso rêve toujours de la Triple Couronne

Le futur pilote Renault, pour sa troisième participation (abandon en 2017 sur une Andretti, non-qualification en 2019 sur une McLaren), partira en 26eme position, toujours sur une McLaren, après avoir terminé à 1"756 d’Andretti. Il faudra donc un petit miracle pour que le pilote espagnol de 39 ans remporte enfin la Triple Couronne, décernée au pilote vainqueur durant sa carrière du Grand Prix de Monaco de Formule 1 (il l’a fait en 2006 et 2007), des 24 Heures du Mans (il l’a fait en 2018 et 2019) et donc des 500 miles d’Indianapolis, un exploit que seul le Britannique Graham Hill a réussi dans les années 1960-1970. Rappelons que cette année, en raison de la pandémie de coronavirus, la saison d’Indycar a été réduite et se disputera de juin à octobre, avec quatorze courses à disputer (les deux courses de Lexington, dans l’Ohio, n’ont pas encore été fixées au calendrier). Après six courses, Simon Pagenaud (vainqueur à Iowa après être parti en 23eme et dernière position), occupe la deuxième place derrière le Néo-Zélandais Scott Dixon.