IndyCar : Newgarden vainqueur à l'arraché dans le Texas, Pagenaud 8eme, Grosjean trahi par sa mécanique

Newgarden frustre McLaughlin

INDYCAR / TEXAS 375

Classement final - 248 tours (398,672km) - Dimanche 20 mars 2022

Classement du championnat pilotes après 2 courses (sur 17)

Scott McLaughlin a longtemps cru signer une deuxième victoire en deux courses. Le pilote néo-zélandais du Team Penske, après avoir pris l’ascendant sur Felix Rosenqvist, parti de la pole position, s’est installé en tête des Texas 375. Vainqueur dans les rues de St. Petersburg en ouverture de la saison, l’ancien triple champion du championnat Supercars australien n’a ensuite pas été inquiété jusqu’au 99eme tour quand, après un contact entre Takuma Sato et le rookie Devlin DeFrancesco, la course a été neutralisée. Une intervention de la voiture de sécurité durant laquelle Romain Grosjean a été contraint de rentrer aux stands avant d’abandonner en raison d’un problème mécanique sur sa monoplace, lui qui prenait part à sa toute première course sur un circuit ovale à haute vitesse. Après une sortie de piste de Kyle Kirkwood ayant provoqué une deuxième neutralisation, un accident impliquant Helio Castroneves, Graham Rahal et Devlin DeFrancesco a incité la direction de course à sortir une troisième fois la voiture de sécurité.Quand le drapeau vert a été à nouveau brandi, Scott McLaughlin a pu reprendre sa marche en avant mais le Néo-Zélandais a vu une menace poindre toujours plus, celle de son coéquipier Josef Newgarden. Le champion IndyCar 2017 et 2019 est revenu dans l’échappement de Scott McLaughlin à l’orée du 248eme et dernier tour de course. C’est dans l’ultime virage que l’Américain a placé une attaque décisive pour s’imposer avec six dixièmes de second. Marcus Ericsson, aux premières loges pour assister à ce duel, prend la troisième place. Simon Pagenaud a pris la huitième place, à 22 secondes du vainqueur. Avec cette deuxième place, Scott McLaughlin conforte sa place de leader avec 28 points d’avance sur Will Power, quatrième ce dimanche, et un avantage de 30 longueurs sur le champion en titre Alex Palou. Simon Pagenaud, avec 39 points, est actuellement neuvième, juste devant Romain Grosjean, qui cumule 39 unités après les deux premières manches de la saison.Scott McLaughlin (NZL/Team Penske) à 0’’6996Marcus Ericsson (SUE/Chip Ganassi Racing) à 1’’3537Will Power (AUS/Team Penske) à 15’’2230Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi Racing)Simon Pagenaud (FRA/Meyer Shank Racing) à 22’’4649Romain Grosjean (FRA/Andretti Autosport) à 103 toursWill Power (AUS/Team Penske) 69Alex Palou (ESP/Chip Ganassi Racing) 67Josef Newgarden (USA/Team Penske) 65- Marcus Ericsson (SUE/Chip Ganassi Racing) 58Simon Pagenaud (FRA/Meyer Shank Racing) 39Romain Grosjean (FRA/Andretti Autosport) 35