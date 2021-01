IndyCar : L'écurie Dale Coyne Racing sur le point de faire signer Romain Grosjean ?

Romain Grosjean is in advanced talks with Dale Coyne Racing about an IndyCar ride for 2021.https://t.co/1dbv3kLTNh

Grosjean vers l’impasse sur les ovales ?

Romain Grosjean n’est clairement pas décidé à laisser derrière lui sa carrière de pilote. Après avoir conclu sa carrière en Formule 1 avec un atroce accident lors du Grand Prix de Bahreïn et alors qu’il se remet de ses blessures, notamment des brûlures à sa main gauche, le pilote français serait en contacts avancés avec l’écurie Dale Coyne Racing (DCR), qui évolue dans le championnat nord-américain IndyCar. Avec le début de la saison 2021 repoussé au 11 avril prochain, sur le circuit de Barber dans l’Alabama, après le report de la course sur le circuit urbain de St Petersburg, en Floride, l’écurie qui a donné sa chance par le passé à Sébastien Bourdais et à Tristan Vautier n’a pas confirmé ses pilotes après avoir aligné l’Américain Santino Ferrucci, qui a fait le choix de rallier la NASCAR, et l’Espagnol Alex Palou, qui s’est engagé pour l’écurie Chip Ganassi Racing.Si plusieurs noms circulent, dont celui du remplaçant de Romain Grosjean pour les deux derniers Grands Prix de F1 2020 Pietro Fittipaldi, le Genevois serait celui qui revient le plus pour un baquet chez DCR, après avoir été en lien avec une autre écurie, A.J.Foyt Racing. Selon le site américain Racer, une confirmation de l’arrivée en Amérique du Nord de l’ancien pilote Renault, Lotus et Haas est attendue d’ici peu et lui permettrait de participer, s’il est en capacité de le faire, à deux journées d’essais réservées aux débutants dans la discipline. Malgré l’expérience issue de ses 179 Grands Prix disputés en F1 entre 2009 et 2020, Romain Grosjean arrivera en terre inconnue, avec des monoplaces moins sophistiquées. La seule inconnue concernant l’engagement du Français concerne les trois rendez-vous sur circuits ovales avec les deux courses en deux jours dans le Texas, les 500 Miles d’Indianapolis et la manche prévue sur l’ovale de Madison, dans l’Illinois. Si cet accord était signé, Romain Grosjean rejoindrait Simon Pagenaud et Sébastien Bourdais sur la grille de départ.